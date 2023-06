Share on Facebook

Share on Twitter

Le bonheur est-il affaire de raison ? Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ? C’est par l’épreuve de philosophie que la session bac 2023 s’est poursuivie mercredi 14 juin 2023 à 8h pour les lycéens. Une explication de texte d’un extrait de l’ouvrage “La Pensée sauvage” de Lévi-Strauss, paru en 1962 a permis aux candidats en manque d’inspiration d’avoir une porte de sortie.Jeudi matin c’était l’épreuve écrte de français pour les élèves de premières…

La session 2023 se déroule enfin dans des conditions normales, marquant un retour à la routine des examens. Les étudiants sont désormais dans la dernière phase cruciale de leur parcours avant de quitter le lycée, avec les épreuves de philosophie, de français (pour les élèves de première) et le redoutable Grand oral qui se profile la semaine prochaine (voir le calendrier ci-dessous).

Quelques nouveautés cette année

Dès cette session, tous les candidats se voient remettre une attestation de langues vivantes avant le début de l’examen. Cette attestation a pour but d’évaluer et de certifier le niveau des élèves en matière de compréhension à l’oral et à l’écrit.

Le Baccalauréat professionnel s’est enrichi de l’ajout de quatre nouvelles spécialités. Ces dernières ont été intégrées au programme afin d’offrir aux élèves un choix plus large et pour mieux répondre aux besoins du marché du travail. On peut y trouver les spécialités suivantes :

« Animation – enfance et personnes âgées »

« Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités »

« Organisation de transports de marchandises »

« Technicien en prothèse dentaire »

Le baccalauréat en quelques chiffres

Au plan national, 718 723 candidats se présentent en 2023 :

• 390 710 candidats pour le baccalauréat général

• 182 642 candidats pour le baccalauréat professionnel

• 145 371 candidats pour le baccalauréat technologique

Pour l’académie d’Aix-Marseille, 55 809 candidats se présentent en 2023 :

• 17 342 candidats pour le baccalauréat général

• 7 589 candidats pour le baccalauréat professionnel

• 6 207 candidats pour le baccalauréat technologique

• 24 671 élèves de première présentent les épreuves anticipées

À partir du mardi 4 juillet 2023, les liens vers les résultats seront accessibles sur le site de l’académie ainsi que sur la page d’accueil du site officiel du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

Liens utiles :



> Le lycée Lacordaire reçoit le prix des Régions René Cassin

> Aix-Marseille Université : plus de 700 étudiants présents pour le forum « Alternance stage emploi »