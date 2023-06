Plongez dans une expérience artistique et technologique inédite à partir du 8 juillet. Marseille reçoit pour la première fois en France le spectacle Genesis. Le Palais de la Bourse abritera l’expérience immersive, mêlant son et lumière, créée par Fever en collaboration avec le collectif Projektil. Le spectacle propose un voyage retraçant les trois premiers jours de l’histoire de la création tout en mettant en valeur l’architecture du Palais datant du XIXème siècle.

Le collectif Projektil de Zurich repousse les limites de l’art et de la technologie

Chaque détail compte ! Les balcons et le plafond ont été mesurés, calculés et dimensionnés pour que la projection s’intègre harmonieusement aux proportions et à l’architecture du bâtiment. Grâce à un subtil mélange de son et d’images dans l’espace, les visiteurs plongent dans une immersion totale qui dure une trentaine de minutes. Pour garantir un confort optimal, de nombreux fauteuils et poufs seront disposés au cœur du grand hall.

Les tickets sont déjà disponibles ici. Ainsi que sur le site et l’application Fever à partir de 13€ pour les adultes et 7€ pour les enfants.

