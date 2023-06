Le groupe logistique Cogepart, fondé par Jérôme Dor et basé à Marseille (2e), vient d’annoncer, mardi 13 juin, son acquisition des sociétés Amex et Gem (Seine et Marne) spécialisées dans le transport de pare-brise et autres pièces automobiles. Par cette double acquisition, Cogepart entend renforcer son positionnement sur le secteur automobile. Cela permet également au groupe familial d’étendre ses activités à l’Île-de-France, la Seine-Maritime et la Bretagne, et donc d’accroître la proximité de ses services de logistique.

Amex et Gem bénéficieront de la présence internationale de Cogepart qui, outre la France, est présent en Belgique, au Luxembourg ainsi qu’en Allemagne. « Cette acquisition par le Groupe Cogepart nous permettra d’offrir à nos clients du secteur automobile une qualité de service accrue en tirant parti de l’expertise dans la livraison des pièces détachées de nos deux structures. Ensemble, nous serons en mesure de proposer une offre de transport encore plus performante en répondant aux exigences les plus élevées » se réjouit Fabrice Desmoulins, directeur général d’Amex et Gem Transports dans un communiqué. Avec ces acquisitions, le nombre d’agences dont dispose le groupe fondé Cogepart passe de 84 à 88 dans le monde.

De nombreuses opérations de croissance externe pour Cogepart en 2023

Le montant de ces acquisitions n’est pas précisé par le groupe. Quoi qu’il en soit, grâce à elles, et celles intervenues précédemment comme le rachat de Rythmes, Cogepart évalue d’ores et déjà son chiffre d’affaires à 210 millions d’euros pour l’année 2023, contre 180 millions en 2022. Le groupe devrait par ailleurs annoncer cette semaine le rachat des Transports Bonnard, société de transport fondée en 1857 et basée à Tarare (Rhône-Alpes) , mais qui dispose d’une agence dans les Bouches-du-Rhône à Vitrolles, comme le relaie le site Transports Info, et comme le confirme la communication de Cogepart.

