Parce que de plus en plus d’entrepreneurs sont soucieux de l’impact écologique de leur activité, l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) et Les Boîtes à vélo proposent un programme 100 % gratuit, Ma Cycloentreprise, pour informer, conseiller et financer les micro-entrepreneurs locaux afin qu’ils optent pour la cyclomobilité.

Le programme soutenu par Eni Gas et Power France, en réponse à un appel à programmes du ministère de la Transition écologique pour développer des formes de mobilité alternatives, s’appuie localement sur les deux réseaux bien implantés dans le Sud, notamment celui l’Adie Provence Alpes Côte d’Azur dirigée par Sébastien Chaze. L’Adie qui finance et accompagne partout en France des créateurs d’entreprise dont les projets n’ont pas accès au crédit bancaire connait d’ailleurs bien les problématiques liées aux transports et à la mobilité. Parmi les 1300 dossiers validés en 2020, un tiers correspondent à des aides pour le financement d’un moyen transport explique Sébastien Chaze à Gomet’. Car difficile de démarrer une activité sans moyens de déplacement. L’Adie a notamment mis en place un accès financé à location avec option d’achat en partenariat avec le réseau de garages solidaires Mobiliz de Renault et Pôle Emploi.

Ma Cycloentreprise : un dispositif en deux temps

Cette fois l’Adie qui a accordé 5,5 millions d’euros de crédits en 2020 s’allie avec Les boîtes à vélo, un rassemblement d’associations, de collectifs, de personnes physiques et morales qui, partout en France, promeut le travail et l’entrepreneuriat à vélo et ses valeurs. Le dispositif est organisé en deux temps : des ateliers formations d’abord pour sensibiliser et conseiller les entrepreneurs. Puis pour ceux qui le souhaitent, un financement qui peut aller jusqu’à 1800 euros, plafonnés à 20% du coût d’acquisition du vélo). 18 sites de formations sont répartis en France.

Dans le contexte favorable de la loi LOM, la cyclomobilité a de l’avenir, notamment dans le domaine de la livraison sur le dernier kilomètre, mais pas uniquement. Depuis le lancement du programme, l’Adie a en effet financé des projets aussi variés que des entreprises de nettoyage de locaux, d’organisation de team building, de traiteur itinérant, ou encore un paysagiste. « En somme, tout entrepreneur ayant besoin d’effectuer des trajets professionnels courts peut suivre une des formations gratuites proposées régulièrement » exliquent les partenaires dans un communiqué. L’objectif est d’avoir formé durant la période quelque 3000 porteurs de projets et financé quelque 450 cycloentrepreneurs dont une quinzaine en région Sud. Go !

Liens utiles :



> Ma Cycloentreprise : s’inscrire à la prochaine formation qui aura lieu à Marseille le 30 avril.

> Retrouvez l’actualité des mobilités douces dans notre rubrique Transports