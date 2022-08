Share on Facebook

Le Maghreb est l’une des destinations privilégiées par les compagnies françaises étant donné la forte demande à la fois des voyageurs, et des ressortissants étrangers. La filiale low cost du groupe Air France-KLM, la compagnie Transavia (2000 collaborateurs en France), a donc décidé de renforcer son offre pour la saison à venir.

Elle ouvrira cet hiver au départ de l’aéroport Marseille Provence trois nouvelles lignes à destination de Marrakech (deux vols par semaine dès 42 euros), de Casablanca (deux vols par semaine dès 41 euros) et de Djerba (un vol par semaine dès 65 euros). Les billets sont disponibles à la vente.



Ces lignes seront ouvertes à partir de la fin octobre. « Nous sommes très heureux d’ouvrir ces trois nouvelles routes, se félicite Nicolas Hénin, le directeur général adjoint commercial et marketing pour Transavia France.

Transavia n’a cependant annoncé aucune nouvelle ligne vers l’Algérie au départ de Marseille, une ville où la communauté algérienne est pourtant la plus représentée parmi les pays du Maghreb. D’après son dernier bilan, la compagnie low cost a transporté sur la période juillet-août plus de 100 000 passagers entre la France et l’Algérie.

Les prix estimés pour un voyage aller-retour Marseille – Marrakech début janvier 2023

