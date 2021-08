A elle seule, la cité phocéenne comprend 21 plages, sans compter les nombreuses plages autour de Marseille : Carry-Le-Rouet, Sausset Les Pins … Pour vous aider à y voir plus clair, suivez notre guide des plages marseillaises, du centre-ville de Marseille à la Côte Bleue.

Plages de Corbières : profitez de cette eau cristalline en matinée

Plage de Corbières (Crédit : Rémi Liogier / Gomet’)

Au bout du bout de Marseille. Les plages de Corbières sont bien différentes de celles du centre-ville. Au pied du viaduc de l’Estaque, vous pouvez facilement venir en voiture ou à pied depuis le village. La porte d’entrée vers la Côte Bleue. Profitez de cette eau cristalline en matinée, car les plages de Corbières sont rapidement pris d’assaut l’après-midi en été. Possibilité de faire du canoë-kayak avec une vue imprenable sur Marseille.

Plage des Catalans : la plus proche du centre-ville

Plage des Catalans (crédit : JRG / Gomet’)

Située juste après le Pharo et au tout début de la Corniche, la plage des Catalans offre l’avantage d’être la plus proche du centre-ville. C’est pourquoi il y a foule sur le sable dès les premières heures de la journée. Et l’après-midi, en plein été, difficile d’espérer trouver un coin de plage où étendre sa serviette … Car si vous cherchez une plage calme, il vous faudra rebrousser chemin. Pour certains, cette agitation n’est pas forcément déplaisante : « Bien sûr qu’on préfère les plages privées en temps normal. Mais cela permet aussi de s’imprégner de l’ambiance de la ville, de se mêler à la population », estiment pour leur part Max et Lulu, deux touristes belges, en villégiature à Marseille depuis deux jours.

Un engouement qui s’explique par la proximité du centre, certes, mais aussi par d’autres aménagements pratiques : on y trouve ainsi des douches des consignes gratuites, mises en place par la ville de Marseille dans le cadre de l’Eté Marseillais. La plage s’adapte par ailleurs pour tous les goûts : les larges rochers et les bains de soleil en pierre face à la mer offrent une alternative de premier choix à ceux qui n’apprécient pas le sable. Qui plus est, pour les plus sportifs, la plage dispose de terrains de volley. Et pour les gourmands, ils pourront tester le glacier du Roi ou encore le camion de churros, tous deux situés à quelques mètres de la plage…