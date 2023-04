Les entreprises de Marseille Nord se remettent en selle le 1er mai 2023 pour la troisième édition de « Mai à vélo ». Un challenge inter-entreprises organisé jusqu’au 31 mai par le réseau historique Cap au Nord Entreprendre (Cane).



Le défi s’adresse aux salariés et acteurs économiques de Marseille Nord (du 13e au 16e arrondissement), un territoire métropolitain stratégique dont les ressources sont nombreuses : 250 000 habitants, 85 000 emplois, 4500 entreprises employeuses.

L’année dernière, « plus de 24 000 kilomètres à vélo ont été parcourus collectivement », indique la structure. Cette fois-ci, elle a donné aux participants pour objectif d’atteindre les 30 000 kilomètres. Les modalités d’inscription sont disponibles ici.

Le pont de la Fausse-Monnaie, jonction entre le quartier d’Endoume et le début de la Corniche du Roucas Blanc (Crédit Gomet’/JFE)

Rendez-vous le 25 mai au Palais de la Bourse (1er) pour participer à la deuxième édition des rencontres du vélo et des mobilités douces. Inscrivez-vous.

Développer la pratique du vélo à Marseille

À travers ce challenge, Cap au Nord Entreprendre espère développer l’usage du biclou, et plus particulièrement promouvoir la pratique du « vélotaf » (se rendre sur son lieu de travail à vélo) à Marseille. « L’usage du vélo influe sur le moral et la productivité au travail, revendique le réseau d’entreprises, qui ajoute que le vélo est le mode le plus rapide et efficace en agglomération ».

Baromètre des villes cyclables : Marseille est toujours en queue de peloton

Trois prix seront décernés à l’issue du défi. Ils récompenseront l’entreprise qui a parcouru la plus grande distance à vélo, celle qui a mobilisé le plus de collaborateurs en proportion à son nombre total de salariés, et enfin celle qui a réalisé la meilleure communication autour de l’événement. Des webinaires sur l’univers du vélo en entreprise seront proposés tout au long du mois de mai.

