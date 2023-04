La 2e édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisée par Gomet’ le 25 mai au Palais de la Bourse de Marseille se précise. Plusieurs personnalités seront présentes pour venir débattre avec les acteurs locaux des enjeux des nouvelles mobilités pour le territoire.



Ainsi Florence Gall, déléguée générale de la filière vélo au sein de l’ Apic – Association de promotion et d’identification des cycles et de la mobilité active – sera présente à Marseille. Elle est en charge d’organiser les activités de la filière vélo pour l’Apic, et en premier lieu coordonner la rédaction du contrat de filière. Elle participera notamment au débat sur la filière économique du vélo et les moyens de la financer. Inscrivez-vous dès à présent.

