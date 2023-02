L’Acte 2 des Rencontres du vélo et des mobilités douces se tiendra au Palais de la Bourse, à Marseille, le jeudi 25 mai 2023. Au programme de ce rendez-vous professionnel : des tables-rondes, des keynotes, des ateliers, des démonstrations et déambulations, une master class, des remises de prix et des expositions.

À cette occasion, Gomet’ s’associe à Copenhagenize pour proposer une master class édition spéciale à Marseille : une demi-journée de formation sur l’urbanisme cyclable à destination des acteurs publics chargés des mobilités. L’objectif est ici de sensibiliser les participants aux enjeux de l’urbanisme cyclable, de développer un argumentaire pour développer une politique cyclable ambitieuse et de plonger dans la conception des infrastructure cyclables.



Lors de la séance plénière, Clotilde Imbert, directrice de Copenhagenize interviendra sur le sujet de la ville cyclable pour tous.

Copenhagenize conseille les villes et territoires pour tout sujet relatif au vélo : stratégie cyclable, infrastructure, des campagnes de communication, à la signalétique des réseaux, formation des acteurs locaux… Le cabinet d’urbanisme cyclable aspire à conseiller les collectivités dans leur choix afin de rétablir le vélo comme moyen de déplacement à part entière, rendre le vélo spontané, respecté et accepté.

Copenhagenize est enregistrée comme société de formation, avec une certification qui ouvre des droits à des demandes de financement pour les participants.

Programme en bref



> Accueil, présentation du programme et des objectifs de la formation



> Module 1 : Pourquoi et comment lancer une politique cyclable ambitieuse dans la Métropole Aix Marseille Provence et la région Paca ?

Enjeux de l’urbanisme cyclable : pourquoi développer l’usage du vélo ? Comment déployer une politique cyclable à 360 degrés ?

Apprendre de Copenhague, ville la plus cyclable au monde

Politique cyclable française : comment Aix Marseille Provence et la région Provence Alpes Côte d’Azur doivent s’inscrire dans un mouvement national de développement du vélo



> Modèle 2 : Infrastructures cyclables

Structuration d’un réseau cyclable cohérent

Infrastructures cyclables séparées

Apaisement de la voirie

Intersections et interface avec les autres usagers de la voirie

Approche usager et micro-design



> Atelier 1 : Faire face aux défis rencontrés lors de la mise en oeuvre d’une politique cyclable

> Conclusion



Tarif : 400€ HT par personne.

Pour davantage d’informations : contact@gomet.net – Jean-François Eyraud 06 60 62 38 77.

