La création d’une Maison des Femmes à Marseille sur le modèle de Saint-Denis est en bonne voie. Impulsé par la gynécologue Dr. Ghada Hatem, l’établissement vise à soigner et accompagner toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Pour s’implanter à Marseille, le projet doit récolter 150 000 euros via la plateforme Helloasso. La collecte est organisée jusqu’au 31 décembre.

Une petite soeur à Marseille avec Florence Bretelle de l’AP-HM

La Maison des Femmes voit le jour en 2016 à Saint-Denis en Seine-Saint-denis (93) et accueille chaque jour entre 60 et 80 femmes victimes de violences. Cependant, depuis septembre 2020, l’établissement enregistre une « une hausse de 30% des demandes de soins ». Consciente de cette tendance, Dr. Ghada Hatem souhaite alors construire un réseau de Maisons des Femmes pour mailler le territoire national. La gynécologue souhaite commencer par ouvrir une deuxième maison à Marseille puisque « l’équipe porteuse du projet est très mobilisée et soutenue par un engagement au niveau local ». D’autant plus que le projet est porté par Florence Bretelle, gynécologue-obstétricienne à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille. En effet, le point majeur à la viabilité du projet est le soutien d’un centre hospitalier pour la réalisation des soins.

A la suite de la mise en ligne d’une vidéo d’appel aux dons par 18 célébrités françaises mi-décembre, la plateforme de récolte a enregistré près de 3100 donateurs. Cependant, il manque encore 4 000€ alors que la plateforme ferme le 31 décembre.

Un fléau qui frappe toujours

Selon le collectif Féminicides par compagnons ou ex, 94 féminicides sont recensés à ce jour en France contre 146 en 2019 selon le gouvernement à cette même période. Malgré une baisse significative constatée, ce fléau frappe toujours : « en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d’une année, sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint, est estimé à 213 000 femmes » selon le gouvernement. D’où la nécessité de se mobiliser pour cette maison des femmes à Marseille, qui fait déjà ses preuves et qui pourrait venir en aide aux associations déjà très actives sur le terrain marseillais comme SOS Femmes 13.

Pour reprendre l’expression de Denis Mukwege, célèbre gynécologue congolais qui plaide à l’ONU pour défendre les voix de toutes les victimes de violences, il est urgent de « réparer les femmes ».

