Share on Facebook

Share on Twitter

Le président de la République Emmanuel Macron a prononcé jeudi 2 septembre sur la pelouse du Palais du Pharo à Marseille son discours consacré à Marseille. Intitulé « Marseille en grand », le plan d’actions comporte de nombreux volets dans de multiples secteurs : les écoles, la culture, le logement, la sécurité ou encore les transports.

Le chef de l’Etat qui a annoncé qu’il reviendrait en octobre puis en février 2022, pour évaluer et rendre compte des avancées, demande aux élus locaux de s’engager également afin d’obtenir des résultats concrets le plus rapidement possible.

L’intégralité du discours d’Emmanuel Macron

Liens utiles :



Emmanuel Macron dévoile en exclusivité son plan transports à Marseille

Emmanuel Macron annonce la création d’une société publique dédiée aux écoles marseillaises