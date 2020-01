Maliza Said Soilihi, actuellement conseillère municipale déléguée aux crédits européens et au site internet de la Ville dans la majorité de Jean-Claude Gaudin, élue dans le 1er secteur de Marseille (1-7) devrait mener la liste d’Yvon Berland soutenue par La République en Marche dans les 2e et 3e arrondissements de Marseille.



Selon des sources concordantes, la Commission nationale d’investiture du parti présidentiel a entériné mercredi 29 janvier la candidature de Maliza Said Soilihi qui sera officialisée dans la matinée lors d’une conférence de presse. L’élue, avocate de formation, très investie dans la communauté comorienne du quartier, devra batailler dur face à la maire sortante Lisette Narducci qui mène la liste de Bruno Gilles et à Solange Biaggi, l’adjointe LR candidate de la liste de Martine Vassal.

Comme nous l’indiquions le 14 janvier, dans les 15e et 16e arrondissements, le député LREM de la circonscription, Saïd Ahamada, deux ans après avoir été élu à l’Assemblée nationale, repart au combat sur les terres de la sénatrice Samia Ghali, elle-même candidate. La liste de Martine Vassal est menée dans le secteur par l’acteur Moussa Maaskri. Sophie Grech, également candidate aux législatives en 2017 pour le FN, représente la liste RN de Stéphane Ravier.