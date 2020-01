Share on Facebook

Share on Twitter

Alexandre Gallese, adjoint de la mairie d’Aix-en-Provence chargé de l’urbanisme, a été placé en garde vue mercredi 29 janvier selon une information révélée par La Provence. « Les enquêteurs de de la division économique et financière de la Police judiciaire ont également procédé à une perquisition dans les locaux des services de l’urbanisme d’Aix » relate également La Provence.

Le placement en garde à vue d’Alexandre Gallese, l’un des adjoints les plus proches de Maryse Joissains (il figure en 4e position sur la liste pour les municipales 2020) intervient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte depuis mai 2018. La brigade financière enquête sur les conditions d’attribution de marchés publics à Aix et dans le Pays d’Aix.



Une série de perquisitions et auditions avait déjà touché fin décembre 2018 une partie de l’organigramme des services de l’urbanisme de la Ville d’Aix-en-Provence.

Lien utile :

> Liste de Maryse Joissains-Masini : la prime aux fidèles