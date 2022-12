Share on Facebook

Fondée en 1949 par Jean Mariton, la société éponyme prospère depuis 73 ans au bord de l'étang de Berre, à Saint-Chamas, et commercialise depuis toujours des moustiquaires et protections solaires, principalement pour une commercialisation b to b. Aujourd'hui , c'est la petite-fille de Jean Mariton, Sabine Mariton, qui a repris les rênes de l'entreprise familiale…