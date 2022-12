L’antenne locale de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME 13) a organisé mardi 13 décembre, au Palais du Pharo, la cinquième édition de son évènement phare : le salon Entrepreneur 13. « C’est en quelque sorte la vitrine des petites et moyennes entreprises de notre territoire », annonce fièrement Corinne Innesti, présidente de la CPME 13, lors de la conférence de presse d’ouverture du forum. L’expert-comptable veut « rassembler tous ceux qui s’intéressent au monde de l’entrepreneuriat et créer des synergies ». L’occasion pour les petits patrons de « sortir de leur isolement, de décoder les nouvelles tendances et pourquoi pas d’accélérer leur business ». Au programme : six workshops, des conférences, un speed meeting au format XXL et l’incontournable déjeuner des grandes tables des acteurs économiques.

On est une force de mobilisation et propositions. Corinne Innesti

Sur place, dans le même temps, près de 120 exposants et réseaux installent leur stand, et dressent les kakémonos. Cette année, plus que les autres, chacun veut se montrer pour une édition du salon Entrepreneur 13 portée sur la transition, l’inclusion et l’énergie. La dernière fois que les chefs d’entreprises étaient aussi nombreux pour ce rendez-vous annuel, c’était en 2019, avant la pandémie. « On est une force de mobilisation et propositions », commente Corinne Innesti, aux côtés d’Isabelle Campagnola-Savon, présidente de la commission régionale à l’économie, et Michel Ruiz, conseiller métropolitain en charge du commerce. Au total, plus de 1500 visiteurs et curieux viendront, tout au long de la journée, à la rencontre des patrons de PME et TPE des Bouches-du-Rhône.

Covid, Ukraine, inflation… la CPME 13 vante « l’agilité extrême » des entrepreneurs face aux crises

À travers ce forum, le syndicat patronal des TPE et PME souhaite avant tout promouvoir la capacité des entreprises à se réinventer et à s’adapter dans un contexte difficile. Corinne Innesti souligne au passage « l’agilité extrême dont font preuves les chefs d’entreprise », malgré les crises, tensions et obstacles successifs (gilets jaunes, Covid-19, guerre en Ukraine, inflation, approvisionnement, recrutement). Et les dernières données confirment cette analyse. D’après l’observatoire de l’Ordre des experts-comptables, le chiffre d’affaires des entreprises de la Provence-Alpes-Côte d’Azur est en hausse de 3,5% au troisième trimestre 2022, par rapport à 2021. Si le tsunami annoncé en début d’année n’a pas eu lieu, la CPME 13 se dit toutefois « inquiet » concernant les exercices 2023 et 2024. Le syndicat poursuit son lobbying auprès des institutions publiques.

Inauguration du salon Entrepreneur 13 (Crédit Gomet’)

Énergie : la CPME au front pour défendre les TPE et PME

La CPME s’affaire en ce moment sur plusieurs dossiers. Notamment celui qui concerne le renforcement du bouclier tarifaire des PME. « Elles auront accès à l’amortisseur électricité dès 2023 pour réduire la facture énergétique », explique Corinne Innesti. Le syndicat réclame toujours, à l’échelle nationale, une baisse des charges avec une exonération des heures supplémentaires. En revanche, il n’existe pas de possibilité, d’après la CPME 13, d’allonger la durée du prêt garanti par l’État (PGE), malgré les difficultés que connaissent certaines entreprises au niveau de leur trésorerie. La structure locale prépare en ce moment la création en interne d’une commission numérique en collaboration avec le cluster Medinsoft. Et souhaite reconduire son nouveau dispositif destiné au 18-25 ans : « l’accélérateur de compétences et d’économie ».

