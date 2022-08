Share on Facebook

Un accident tragique s’est produit ce jeudi 25 août à Marseille, boulevard de Paris, à la frontière entre le 2e et le 3e arrondissements. « Un cycliste (de 35 ans, ndlr) a été tué, une autre gravement blessée, par un motard (de 27 ans, ndlr), lui-même légèrement blessé », renseigne Ramdam dans un communiqué, reprenant une information du journal La Provence. Le collectif d’associations, présidé par Lucie Huguet, affirme que « personne n’aurait respecté le code la route ». Juste avant l’accident, les cyclistes auraient brûlé un feu rouge avant d’être percutés par un scooter en excès de vitesse. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône n’a toutefois pas encore confirmé cette hypothèse.

La place des cyclistes et des scooters dans la ville : quelle cohabitation ?

Le collectif Ramdam s’interroge sans filtre sur le partage de la voierie marseillaise, sur la capacité des forces de l’ordre à faire respecter le code de la route et sur les pratiques dangereuses de certains usagers. « Le boulevard de Paris, pénétrante de trois voies de circulation en sens unique, sans arbre, sans piste cyclable sécurisée, doit être réaménagé de manière à limiter la vitesse des usagers motorisés », revendique l’association. À la veille de l’entrée en vigueur d’une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m), prévue le 1er septembre prochain, Ramdam réclame notamment la limitation de la vitesse à 30 km/h au sein de ce périmètre.

