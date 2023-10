Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont déclenché samedi 7 octobre 2023, l’opération « déluge d’Al-Aqsa » contre Israël. Une attaque revendiquée pour mettre « mettre fin à tous les crimes de l’occupation ». L’opération appuyée par des tires de milliers de roquettes et l’incursion de centaines, voire de milliers (Israël dit avoir retrouver 1500 corps) de combattants, infiltrés depuis la bande de Gaza, a créé la terreur en Israël.

Le bilan, mardi 11 octobre, était de plus de 1 000 personnes tuées côté israélien parmi lesquelles des militaires mais surtout une majorité de civils, notamment plusieurs centaines de jeunes pris pour cible lors d’une rave party qui se déroulait non loin de la bande de Gaza.

Le général de brigade Dan Goldfus a annoncé le nouveau bilan mardi 10 octobre, lors d’un point presse avec des journalistes révèle Le Monde qui cite le général. « Nous allons passer à l’offensive et attaquer le groupe terroriste Hamas et tout autre groupe présent à Gaza », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous devrons changer la réalité à Gaza pour éviter que cela ne se reproduise. »

La riposte israélienne a débuté dès samedi avec des bombardements sur Gaza. Dans son dernier bilan communiqué mardi, à 16h45, sur Twitter, le ministère de la santé du Hamas a dénombré 830 morts, dont 770 dans la bande de Gaza, et 4 250 autres personnes blessées depuis samedi.

Des otages Israéliens et d’autres nationalités ont été capturés durant l’opération du Hamas. Ils seraient quelque 150 actuellement détenus. L’attaque du Hamas a fait huit morts côté Français. Et 20 ressortissants sont portés disparus ce mardi 10 octobre au soir a fait savoir le Quai d’Orsay.

Dans cette actualité terrible, Marseille Espérance, saluée le 22 septembre dernier par le pape François lors d’une cérémonie inter-religieuse (photo), créée en 1990, composée de responsables religieux qui proposent des actions communes pour rassembler les Marseillais de différents cultes et cultures, a réagi à travers une déclaration dont nous publions ici l’intégralité.

« Des centaines de vies civiles israéliennes et palestiniennes ont été brisées depuis samedi, suite à l’attaque terroriste déclenchée contre Israël. Si les combats ne cessent pas, des centaines d’autres innocents, des milliers sans doute, payeront le prix de la haine, creusant le lit de l’incompréhension, de la destruction aveugle, et d’une spirale incontrôlée de violence. Il est temps que les hommes de bonne volonté se rassemblent pour que les armes se taisent.

Au lendemain d’un événement au retentissement mondial, les dignitaires de toutes les religions, le Maire et le Maire honoraire ont tenu à en appeler ici, ensemble, à Marseille, à la Fraternité et à la Paix, comme seules réponses possibles quand l’Humanité est blessée et violentée. Marseille Espérance appelle de ses vœux à un cessez-le-feu et à la restitution des otages israéliens détenus par le Hamas, sans lesquels aucune option pour la paix ne sera possible.

À Marseille, les adeptes des trois religions du Livre représentent une part très importante de la population, et ils ont toujours su montrer, en actes, qu’un chemin vers l’autre est possible. Il nous appartient, comme à chacune et chacun des habitants de cette ville, d’en être l’exemple et la voix. »

Marseille Espérance lundi 9 octobre.