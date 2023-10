Share on Facebook

L’association Synergie Family fondée en 2009 par Laurent Choukroun et Frank Tortel veut accélérer son développement dans l’innovation éducative et inclusive. Pour atteindre cet objectif, les entrepreneurs ont levés deux millions d’euros en titres associatifs ont-ils annoncé le 5 octobre : 1,5 million auprès de la Banque des Territoires (Caisse des dépôts) et 500 000 euros auprès…