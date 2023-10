300 artistes de 20 pays différents, 35 concerts, 45 heures de musiques, trois nuits survoltées, un after jusqu’au bout de la nuit au Dock des Suds, un dimanche en accès gratuit pour les familles sous le soleil du J4, 57 fidèles partenaires et des milliers d’étoiles accrochées dans les yeux des 25 000 spectateurs venus vibrer ensemble, du 5 au 8 octobre, lors d’une 32e édition « solaire et spectaculaire. »

Les organisateurs de la Fiesta des Suds qui se déroulait pour la dernière fois sur l’esplanade du J4 (réaménagement du site oblige) ont de quoi être heureux de leur nouvel opus. Un événement marqué par quelques ingrédients supplémentaires organisés pour saluer la mémoire de Bernard Aubert, l’un des co-fondateurs de l’événement et directeur artistique du rendez-vous musical de l’automne marseillais durant 30 ans.



Une cavalcade inédite de 100 chevaux camarguais en liberté a pris place sur le Vieux-Port, samedi en fin d’après-midi et trente ans après le premier défilé de ce type. Un clin d’oeil à la culture de la feria venue d’Arles et de Nîmes qui a toujours animé les membres de Latinissimo, l’association organisatrice de la Fiesta. Autre geste en direction du patrimoine culturel historique de l’événement : la réouverture de la fameuse Bodega où les fêtards ont aimé, comme avant, se retrouver entre deux concerts et finir la soirée.



Comme le concluait le chanteur sénégalais Faada Freddy en ce dimanche après-midi, « nous ne sommes pas des chiffres, nous sommes des âmes qui vivent et, quel que soient nos âges ou nos origines, nous avons tous en commun… L’humanité ! » Un concentré d’humanité, qui fait de la Fiesta des Suds, plus que jamais, le cœur battant de Marseille. Comme l’aurait si bien dit Bernard Aubert : vivement octobre 2024 !