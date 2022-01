La Méditerranée est fragilisée au quotidien par l’activité humaine. Au moins 80% de la pollution en mer vient de la terre. Et les déchets qui attaquent la Grande Bleue sont plus nombreux en “subsurface”, la première couche sous-marine. Les ordures en surface, « ce n’est que la partie visible de l’iceberg », indique Isabelle Gerente, scaphandrière professionnelle et présidente de Green City Organisation. Après un premier test en Algérie, la start-up marseillaise créée en 2017 a présenté mardi 14 décembre au Vieux-Port le « fruit de deux ans de travail acharné », D-Rain, un dispositif de captage intelligent des déchets, prêt à la commercialisation. De quoi affronter la nouvelle crise des poubelles avec plus de sérénité.

D-Rain est un filet connecté et monitoré « unique au monde », à installer au niveau des exutoires (les extrémités du réseau de canalisation d’eaux pluviales). Il en existe 200 à Marseille, dont 180 sous-marins. Grâce à une maille large externe, pour stopper les emballages plastiques, et une maille fine interne, pour capter les mégots, la technologie D-Rain filtre les déchets avant que ceux-ci ne soient rejetés en mer. Une fois que le filet connecté de 10m³ est plein, la collerette intelligente de 1,7 tonne se détache pour que l’eau continue de circuler (contrairement à une maille standard qui fait “bouchon” une fois remplie et provoque des inondations). Un bureau de contrôle est averti instantanément par les capteurs situés dans la collerette. L’intervention de ramassage est ensuite lancée.

Isabelle Gerente présente la technologie D-Rain dans les locaux de la Société nautique (Crédit : Rémi Liogier)

L’exutoire de la Société nautique de Marseille, situé sur le quai de la Rive Neuve, sert de premier cobaye à Green City. La mise à l’eau (vidéo en fin d’article) par des plongeurs s’est déroulée suite à la conférence de presse. « On s’attaque à l’un des plus gros exutoires de France, on ne peut pas trouver plus bel endroit que le Vieux-Port comme vitrine commerciale », se réjouit Isabelle Gerente. Si la phase d’expérimentation de 18 mois intitulée « zéro déchet Vieux-Port » s’avère concluante, la Métropole Aix-Marseille Provence, compétente sur la gestion des eaux pluviales, pourrait bien sortir le chéquier. Les deux partenaires financiers du projet, l’Agence de l’eau (50 000 euros) et Total énergie (20 000 euros), soutiennent ce dispositif inédit.

La Métropole séduite par le filet connecté D-Rain

En cas de marché conclu avec la Métropole, ce serait à la Seramm, délégataire de l’institution, de se charger de la collecte des déchets captés. Présent lors de la démonstration, le vice-président métropolitain Didier Réault (LR) s’est montré intéressé par la technologie D-Rain. « 5000 euros le filet intelligent (ndlr : fourchette basse), ce n’est pas si cher », remarque-t-il à notre micro, même si le coût dépend de la taille de l’exutoire.Quelques filets sont déjà en place sur les exutoires du littoral Sud, mais ils ne sont pas connectés. Didier Réault prévient qu’en cas de partenariat prolongé avec Green City, la Métropole souhaite avant tout couvrir les zones à forte activité (comme le Vieux-Port), avant d’envisager un maillage plus global du territoire marseillais. Une couverture des exutoires de la rade « d’ici deux ans » est à prévoir.

Et la société Green City a d’autres arguments. « D-Rain est une solution de protection de la mer et de veille », précise Isabelle Gerente. C’est à dire qu’en plus de retenir les ordures terrestres, le dispositif intelligent recueille des données (la salinité, le taux d’oxygène, l’acidité de l’eau) et identifie les déchets captés. Le dispositif est supposé résister 30 ans avant d’être changé. Des contacts sont déjà pris avec le Maroc et la Tunisie pour 2022. Isabelle Gerente sera l’invitée ce lundi 24 janvier de Planète locale, programme diffusé sur BFM Marseille, et dont Gomet’ est le partenaire.

source vidéo : Le Méridional

