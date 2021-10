Qu’il tombe mal le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) ! Le compte-rendu, disponible en fin d’article, étrille la Métropole d’Aix-Marseille concernant la gestion des déchets sur le territoire, en pleine crise des poubelles.

Martine Vassal (LR) ne pouvait y échapper. Après lecture de ce rapport accablant, la présidente de la Métropole reçoit la presse ce jeudi 7 octobre au Palais du Pharo, siège de la collectivité, quelques heures avant un conseil métropolitain très attendu. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône vient de réquisitionner cette semaine des agents de la collecte pour nettoyer plusieurs rues du centre-ville de Marseille. Certains arrondissements de la cité phocéenne croulent encore sous les immondices.

Sollicités pour une conférence de presse sur le rapport rendu public le jour même par la CRC, les journalistes s’étonnent de la tournure de l’échange. Il est plutôt question de gouvernance métropolitaine, de transfert des compétences aux communes… un sujet non moins intéressant à quelques jours du retour d’Emmanuel Macron, mais qui, à la lecture de l’invitation presse, n’est pas à l’ordre du jour. Face aux caméras, Martine Vassal n’aborde que très succinctement la fâcheuse question de la collecte métropolitaine des déchets, et de l’âpre compte rendu qu’en fait la CRC. Après quelques minutes de conférence, les journalistes finissent par mettre les pied dans le plat.

Martine Vassal débute finalement son plaidoyer. « Je rappelle que je ne suis présidente de la Métropole que depuis 2019, et que ce rapport fait l’étude de la période 2013-2020 », lance l’élue de droite, ajoutant que l’année 2020 fût « particulière », compte tenu de la crise sanitaire. Martine Vassal remarque que le compte-rendu de la chambre fait état de « beaucoup de problématiques qui relèvent du temps où certains présidents de territoire n’étaient pas encore en responsabilité ». Concernant les recommandations de la CRC, « on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, déclare l’ex-candidate à la mairie de Marseille, nous allons d’abord nous occuper du temps de travail et du pouvoir d’achat des agents en janvier, ensuite nous verrons ». Martine Vassal précise qu’aucun calendrier n’est pour le moment à l’étude. « La chambre nous laisse un an », rappelle la Marseillaise.

• Collecte des ordures ménagère : 183 euros par habitant contre une moyenne française de 124 euros

• Collecte sélective : 20 kg/habitant, moyenne nationale à 40 kg

• « Aucun site majeur n’est doté de badgeuse (…) le pointage présence/absence relève de l’action individuelle »

• « Aucune évolution majeure depuis la création de la Métropole (ndlr : en 2016) »

Certes la Métropole essuie une grève des poubelles éprouvantes, mais Martine Vassal assure qu’elle ne fait que « respecter la loi » depuis le début. Martine Vassal parle d’un mouvement social « de cinq jours ». Des agents de la collecte, syndiqués à la CGT, sont pourtant en grève depuis le 23 septembre, et poursuive encore ce vendredi la manifestation dans le Pays de Martigues et le Pays d’Aix notamment. Le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Martial Alvarez (LR), présent à la conférence, contredit lui-même la présidente de la Métropole. « C’est vrai, nous avons toujours des problèmes sur le CT5 (Ouest Provence) et le CT6 (Pays de Martigues) », concède celui qui est aussi vice-président métropolitain à l’emploi.

Martine Vassal, qui a « le dialogue social dans les gènes », comme elle s’en vante, devra rapidement négocier avec les différents syndicats. Même si elle souhaite se débarrasser des compétences opérationnelles de proximité. Selon nos dernières informations, la Métropole a trouvé un accord avec les agents du Pays de Martigues. La collecte reprend donc sur le CT6 dès ce vendredi soir.

