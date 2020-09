Share on Facebook

La ville de Marseille a annoncé a annoncé jeudi 3 septembre le report de la tenue de la braderie du centre-ville qui devait avoir lieu ce week-end. Elle se déroulera finalement samedi 10 octobre 2020

« En cette période particulière marquée par la crise sanitaire, la Ville de Marseille soutient ses commerçants et souhaite faire de la 5e édition de la braderie du centre-ville, une réussite économique autour d’un événement populaire dans le strict respect des mesures sanitaires. » explique la mairie.

Pas de déballage sur le domaine public

Organisé un mois après sa date initiale – samedi 5 septembre 2020 – « des mesures renforcées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 » seront mises en place. Une « nouvelle formule », « sans déballage sur le domaine public » sera ainsi proposée aux participants pour respecter les gestes barrière à l’intérieur des commerces. « Elle concerne « une centaine de commerçants » mobilisés « sur une dizaine de rues » entre Breteuil, Saint-Saëns, Saint-Ferréol et Montgrand. Une zone qui sera piétonnisée à l’occasion.

« Animation phare de la rentrée », la braderie du centre-ville s’inscrit dans le cadre d’un « plan de redynamisation commerciale ». Créée en 2015, « elle attire de plus en plus de public, avec plus de 25 000 visiteurs en 2019 ». Un défi pour cette 5e édition forcément particulière.

