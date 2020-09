Les plus folles rumeurs évoquaient la fermeture des restaurants, des plages voire un nouveau confinement. Finalement, le préfet de région, Christophe Mirmand, est resté mesuré dans la présentation lundi 14 septembre de ses nouvelles dispositions de restriction pour contrer la nouvelle vague épidémique qui touche les Bouches-du-Rhône (voir l’intégralité du communiqué en page 3). Il met en avant la volonté de « la reprise de la vie quotidienne avec la lutte contre le rebond épidémique ».

L’ARS alerte sur le risque de saturation des hôpitaux

Pour débuter cette conférence de presse, le directeur de l’agence régionale de santé Philippe de Mester revient sur la situation sanitaire parlant d’une « situation préoccupante » et d’une « dégradation constante » depuis le mois d’août avec un taux d’incidence de 212 pour 100 000 habitants et un taux de positivé de 10,6%. Il alerte sur le risque de voir les hôpitaux saturés, en particulier les services de réanimation. Aujourd’hui, 139 patients sont en réanimation dans la région selon le décompte de l’ARS, laissant pour l’instant 64 lits disponibles.

Conférence de presse dans les salons de la préfecture lundi 14 septembre 2020. (Crédit @ARSpaca)

Pour mieux dépister les malades, l’ARS annonce une intensification des campagnes de test. « Nous sommes en train de préparer un plan pour multiplier les points de test pour ceux qui sont prioritaires ceux qui ont une prescription médicale, qui ont des symptômes, qui doivent subir une intervention de santé. Nous allons pouvoir acquérir avec l’aide la Région Sud un dispositif de tests rapides, avec des résultats en 15 ou 30 minutes.» Des tests antigéniques vont aussi être développés. Ils seront mis « à disposition du bataillon des marins-pompiers pour faire face aux situations d’urgence sur leurs points de développement dans la ville », précise Philippe de Mester.

[#Covid_19] 139 patients en réanimation dans la région selon le dernier décompte de @ARSPaca pic.twitter.com/0JOKCwmwmM — Gomet’ (@Gometmedia) September 14, 2020

Dans la foulée, Jean-Olivier Arnaud le directeur de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) a fait le point sur la situation « sous tension » à Marseille. Sur les 155 lits consacrés à la prise en charge des patients atteints de Covid, 26 sont vacants. Pour ce qui est des services de réanimation, il donne des chiffres « très inquiétants »: il ne reste plus que 4 lits disponibles sur les 35 dédiés au service. Il promet une augmentation de la capacité d’accueil. « Nous allons augmenter notre capacité globale, notamment avec l’hôpital de la Conception. On va également augmenter nos capacités de réanimation. Fermer quelques blocs opératoires pour libérer du personnel.»

Port du masque obligatoire dans 27 communes du département

Le premier acte des mesures prises par le préfet vise à protéger la population en intensifiant les mesures sanitaires. Il évoque le plan présenté par l’ARS et annonce le port du masque obligatoire de 6h à 2h du matin, excepté dans les grands espaces verts comme dans le parc des calanques, pour certaines communes. « Dans les communes où le taux d’incidence a dépassé le seuil d’alerte, le port du masque sera obligatoire à l’exception des espaces de plein air ». Vingt-sept communes* sont concernées par cette mesure. Pour le reste du territoire, il reste obligatoire dans les zones très fréquentées : marchés, établissements scolaires, transports collectifs etc. Le préfet annonce également une réactivation des registres communaux comme en temps de canicule pour protéger les personnes âgées: appels quotidiens et livraison de repas. Enfin, dans les Ehpad, Christophe Mirmand limite les visites à deux personnes par jour.

*Les 27 communes concernées : Allauch, Aubagne, Auriol, Cassis, La Ciotat, Carnoux, Marseille, la Penne-sur-Huveaune, Plan-de-Cuques, Septème-les-Vallons, Aix-en-Provence, Cabriès, Fuveau, Gardanne, Mimet, Les Pennes-Mirabeau, Barbentane, Saint-Martin-de-Crau, Tarascon, Berre l’Etang, Chateauneuf-les-Martigues, Marignane, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognac, Le Rove, Saint-Victoret.

Les bars et restaurants restent ouverts jusqu’à 0h30

Dans un deuxième axe concernant la vie économique, le préfet décide de ne pas revenir sur sa décision du 5 septembre et maintient l’ouverture des bars et restaurants jusqu’a 00h30. « Les bars resteront ouverts jusqu’à 0h30, mais l’interdiction de consommer debout demeure. Les contrôles seront renforcés et des fermetures administratives prononcées ». 152 mises en demeure ont déjà été prononcées dont 37 à Marseille. La pipe à chicha n’est plus autorisée. En revanche, la vente et la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdites après 20h.

Les plages restent aussi ouvertes avec interdiction toutefois de se rassembler à plus de 10 personnes. « Là où le taux d’incidence dépasse les 100 pour 100 000, les rassemblements statiques de 10 personnes seront interdits sur les plages ou dans les espaces verts. L’accès à certains sites qui sont très étroits, comme le Parc des calanques pourra faire l’objet d’une réglementation ».