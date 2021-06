Marseille, ville contrastée, clivée, qui souffre de l’entre-soi. Marseille, ville cosmopolite, riche de sa diversité, qui peut dévoiler le meilleur. Comment recréer du lien dans la ville ? Favoriser les rencontres qui sortent de l’ordinaire, réunir les acteurs impliqués dans la création de liens sociaux et montrer que l’on peut dépasser des clivages : l’initiative Marseille Fraternelle a été lancée par Nathalie Gatelier-Vignalou et Tarik Ghezali au Cloître le 13 avril dernier. Nous y étions et nous continuons à créer le lien avec une série d’articles consacrée à ces acteurs qui font bouger les lignes. Aujourd’hui, découverte d’Article 1 avec Amina Ghezli et Eliot Torres.

Amina Ghezli est coordinatrice de programme Mentorat-Parcours, et Eliot Torres est chargé de projet Inspire-Paca dans l’association Article 1.

En quoi consiste la mission d’Article 1 ?

Amina Ghezli et Eliot Torres : Article 1 accompagne du lycée au monde professionnel, les jeunes de milieux populaires dans leur orientation, leur réussite, leur insertion professionnelle et leur développement personnel.

Article 1 œuvre pour une société dans laquelle l’orientation, la réussite et la trajectoire professionnelle ne dépendent plus des origines, une société où la réussite passe aussi par le lien social et l’engagement citoyen. Nous aspirons à une liberté réelle, débarrassée des déterminismes sociaux.

Comment s’organise le déploiement de vos actions ?

Amina Ghezli et Eliot Torres : Nos actions se développent en trois axes : s’orienter, réussir et se développer. Dans la partie S’orienter, l’objectif est de relever l’ambition, lever l’autocensure et permettre une orientation éclairée et choisie dans les études supérieures grâce à Inspire, une plateforme digitale d’aide à l’orientation et à des ateliers collectifs en lycées animés par des bénévoles étudiants et/ou professionnels formés par l’association.

En terme d’impact, 149 000 lycéens sont inscrits sur notre plateforme au national et 13 000 étudiants bénévoles peuvent répondre à leurs questions. Une piste d’études sur deux mise en favori n’était pas connue ou pas envisagée par les élèves avant Inspire, 88 % estiment que l’échange avec un étudiant éclaireur leur a permis d’avoir plus confiance dans leur projet d’orientation.* Sur l’année 2020-21, nous avons organisé près de 60 ateliers et ainsi accompagné 1150 jeunes de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Pourquoi Marseille ?



« La crise a mis en exergue les enjeux d’inégalités des chances, elle renforce les difficultés dans les enjeux d’orientation, de poursuite d’études, d’accès à un emploi choisi … bref, les enjeux de l’avenir pour les jeunes les plus fragiles ou les plus défavorisés ! Ces préoccupations sont aussi celles des entreprises, des politiques, des acteurs des territoires. Beaucoup disent, de plus en plus, que l’on ne peut pas en rester à ce constat et qu’il faut se mobiliser, partout. Article 1 détient (modestement, mais résolument !) une partie des solutions, en tout cas pour les jeunes scolarisés et étudiants entre 16 et 25 ans. Nous devons répondre aux attentes du terrain et accélérer notre déploiement au plus près de nos bénéficiaires et partenaires sur tout le territoire. » Benjamin Blavier, co-président d’Article 1



« Depuis plusieurs années, nous travaillons main dans la main avec de nombreux acteurs éducatifs (lycées, universités et écoles en Paca). C’est pourquoi nous avons misé sur la région pour ouvrir en octobre 2020 notre antenne marseillaise pour accompagner nos bénéficiaires au plus près. »