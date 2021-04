Nathalie Gatellier-Vignalou et Tarik Ghezali (Crédit Gomet’/Jean Yves Delattre)

La rencontre de Gyptis et Protis est le mythe fondateur à l’origine de Marseille : en l’an 600 avant J-C, Gyptis, fille du chef des autochtones Ségobriges aurait choisi d’épouser Protis, marin de Phocée. C’est alors que la rencontre entre les civilisations celtes et grecques fut scellée. Scellée aussi, fut aussi la légende de la ville ouverte sur le monde, cosmopolite.

2600 ans plus tard et bien des rencontres dans la cité phocéenne, nous étions invités par Tarik Ghezali et Nathalie Gatellier-Vignalou (Apprentis d’Auteuil, Impact Jeunes), à échanger autour de l’initiative Marseille Fraternelle. À la manoeuvre, Tarik Ghezali (ex-Marseille Solutions, aujourd’hui pilote de La Fabrique du nous), à l’origine d’un appel lancé sur Linkedin pour faire connaître et se rencontrer les acteurs marseillais qui font la fraternité, qui « font du bien en faisant du lien ».

En début de matinée, Tarik Ghezali et Nathalie Gatellier ont rappelé leur souhait de faire se rencontrer les individus pour « créer du lien, de l’amitié, de la confiance, de révéler le meilleur de soi-même ». Partant du constat que « nous aimons Marseille », mais qu’elle reste une est ville très clivée, qui souffre de l’entre-soi, Tarik rappelle que la fraternité est « quelque chose qui nous fait grandir. »

« Créer du lien » concrètement

Autour d’ateliers en petits groupes, les représentants d’une trentaine de structures du territoire ont été amenés à échanger autour de leurs projets respectifs et invités à esquisser ensemble de nouvelles façons de donner sens au vivre-ensemble, à la rencontre improbable, aux échanges sortant du « cadre » ou de l’ordinaire dans la ville.

Un atelier de partage dans Marseille Fraternelle (Crédit Gomet’/JFE)

Les acteurs présents sont porteurs d’initiatives variées et engagées sur le territoire. Car le vivre-ensemble peut signifier donner l’opportunité à des artistes exilés de rencontrer des artistes locaux et structures du territoire (avec l’association Le Boa) ou encore ouvrir de nouvelles voies, perspectives à des publics précarisés, marginalisés… Le vivre-ensemble peut aussi se manifester par l’organisation d’activités pour créer du lien entre des personnes handicapées et des personnes valides, créer du lien entre différents milieux sociaux, par des initiatives de mises en relation.

L’objectif commun de tous les acteurs présents était, par le biais de la rencontre, de trouver de nouvelles manières concrètes de favoriser le vivre-ensemble, de s’ouvrir à de nouvelles perspectives pour mettre la fraternité et l’échange au coeur de nos actions dans la ville. Une brise d’air, un souffle d’espoir pour une ville toujours pleine de potentiel. Bienvenue à #MarseilleFraternelle

Parmi les structures présentes :

Lors de la restitution des échanges dans Marseille Fraternelle (Crédit Gomet’/JYD)

Liens utiles :



> Reconnecter les deux Marseille, par Tarik Ghezali

> Impact Jeunes : deux ans après « on m’a rendu ma dignité »

> Gomet’ et Impact Jeunes présentent : la série « La Jeunesse Active »