Sur la scène du théâtre du Gymnase, Martine Vassal se livre vendredi 14 février à son « dernier grand meeting » avant le premier tour des municipales le 15 mars prochain. « Il y en aura d’autres par secteur mais rien qui rassemble tout le monde. Nous n’avons pas de salles assez grande », assure la candidate LR.

Cette grand-messe est l’occasion pour Martine Vassal de dévoiler la liste de ses 300 colistiers dans son intégralité… ou presque car il reste encore quatorze places non attribuées. Elle pourrait donc réserver encore quelques surprises : « Je tends toujours la main à Bruno Gilles », répond la présidente de la Métropole. En attendant, la liste présentée n’apporte pas de véritables surprises. Si Martine Vassal se félicite d’atteindre 70% de nouveaux venus sur ses listes, de nombreux adjoints de la mairie dirigée par Jean-Claude Gaudin sont toujours sur les rangs.

Martine Vassal sur la scène du Gymnase vendredi 14 février (Photos JYD)

Les sortants se réservent les bastions de droite

Martine Vassal joue sur la continuité dans les secteurs historiquement dirigés par la droite. Exemples, dans les 9e et 10e arrondissements, on retrouve les cadors de la majorité actuelle comme Lionel Royer-Perrault, tête de liste, Guy Teissier, l’ancien maire de secteur, Laure-Agnès Caradec (transfuge du 6-8), adjointe à l’urbanisme, Didier Réault, adjoint à la mer ou encore Daniel Sperling, l’adjoint au numérique de Jean-Claude Gaudin.

Même chose dans les 11e et 12e qui ont été confié au tandem déjà aux manettes, Julien Ravier et Valérie Boyer. Le reste de la liste accueille Didier Parakian, Julien Ruas, Isabelle Savon, Sylvie Carrega ou encore Roland Blum. Enfin, pour le 4e secteur (6/8) qu’elle a choisi pour mener la bataille en nom propre, elle s’entoure de têtes bien connues dans son camp comme le cardiologue Frédéric Collart, le président de la Soleam, Gérard Chenoz, Nora Peziosi ou encore Xavier Méry. ans parler d’Yves Moraine, le numéro 2, déjà pressenti comme futur 1er adjoint à la mairie centrale en cas de victoire. Dans les 1er et 7e arrondissements, détenus par Sabine Bernasconi, la maire de secteur repart au combat avec une équipe composée en partie de ses conseillers actuels et de nouveaux venus.

La plupart des colistiers de Martine Vassal étaient présents dans la salle

Un soupçon de diversité pour les quartiers Nord

Les nouvelles têtes dont Martine Vassal se félicite de compter dans ses rangs se retrouvent davantage dans les deux secteurs des quartiers Nord détenus par le rassemblement national et la gauche. La candidate LR semble avoir souhaitée y figurer plus de diversité avec Moussa Maaskri en tête de liste pour les 15e et 16e arrondissements notamment : « Nous ne tenons pas de registres sur les origines mais je trouve que ces listes reflètent bien la réalité de Marseille dans ces quartiers ». Par contre, Martine Vassal regrette le manque « d’engagement spontanée chez les femmes en politique. C’est encore difficile d’en trouver », affirme-t-elle.

Martine Vassal vendredi 14 février 2020 au Gymnase à Marseille.

D’autres personnalités pressenties sont finalement absentes du casting comme Xavier Bonnard, l’ancien président de la SPA encombré par des ennuis judiciaires. « Il peut encore être un partenaire », indique Martine Vassal. Elle promet cependant être intransigeante sur la probité des candidats « tous signataires de la charte de l’élu de 2015 », insiste-t-elle. Autre absent, le nageur et conseiller municipal, Frédérick Bousquet mis au ban depuis la révélation d’une opération immobilière douteuse sur un bien en très mauvais état vendu à Marseille Habitat.

Découvrez la lite complète des colistiers de Martine Vassal (ci-après)