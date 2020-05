Share on Facebook

Maryse Joissains est en première ligne dans la lutte contre le covid-19. La maire d’Aix-en-Provence a rassemblé les acteurs de la culture aixoise vendredi 24 avril dernier. Une étape nécessaire, compte tenu des difficultés rencontrées par le secteur en raison de la crise sanitaire. En effet, comme le secteur touristique, la culture est concernée par l’annulation en cascade de divers événements. Etaient conviés autour de la maire Maryse Joissains Masini plusieurs protaganistes du paysage culturel : le festival d’Art lyrique, le ballet Preljocaj, le Grand Théâtre de Provence, les cinémas aixois, la Fondation du Camp des Milles, le 6mic, le Centre d’art Caumont, la Fondation Vasarely, en présence du directeur régional des affaires culturelles, Marc Ceccaldi. Dans la même journée, un second point de situation s’est tenu, cette fois-ci avec les théâtres, les compagnies, les opérateurs de l’image, les organisateurs de festival et le monde des arts en mouvement.

Les subventions de la Mairie et du Conseil Régional maintenues

La maire d’Aix-en-Provence Maryse Joissains-Masini a d’ores et déjà affiché sa volonté de maintenir les subventions aux opérateurs culturels et sportifs aixois «qui ne pourront faire face à la crise si les collectivités ne sont pas à leurs côtés ». Ce sera également le cas des subventions allouées par le Conseil Régional et par l’Etat, par le biais de la Drac, qui émane du Ministère de la Culture. Cependant, le Conseil Départemental ne s’est pour l’heure pas exprimé à ce sujet. Le communiqué de la mairie d’Aix-en-Provence précise néanmoins que Maryse Joissains Masini a écrit à Martine Vassal, présidente du Département, en ce sens.

Des points de situation comme celui-ci devraient être tenus régulièrement d’ici la sortie de crise, afin «d’envisager la reprise des différents acteurs en fonction de leurs spécificités et de leur capacité à faire respecter les mesures sanitaires imposées par l’État», précise le communiqué municipal.

