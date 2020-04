Share on Facebook

Share on Twitter

Plus de musées, plus de concerts, ni de festivals … Le confinement dû au covid-19 est un coup dur pour le secteur culturel, qui voit s’annuler un à un tous ses événements. Pour parer à cette difficulté et continuer de faire vivre la culture malgré tout, les structures s’organisent pour proposer des alternatives en ligne. Expositions virtuelles, activités ludiques autour de l’art, … Dans toute la région, les acteurs du monde culturel redoublent d’imagination, afin offrir à chacun un moment d’évasion au pays de l’art, même en confinement.

Musées, concerts et cinémas à la maison

Le festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, initialement prévu du 6 juin au 18 juillet, s’allie à France Télévisions et Arte Opéra pour proposer régulièrement des opéras en streaming : Carmen, L’Ange de feu, ou encore Don Giovanni, des grands classiques disponibles gratuitement, comme si vous y étiez.

Pour ceux qui préféreraient un bon film, le cinéma La Baleine à Marseille diffuse une programmation de films en VOD chaque semaine (montant : 4 euros), ainsi que des événements cinématographiques virtuels sur Zoom : rencontres avec des réalisateurs, ateliers jeune public, masterclasses, conférences… Ce dimanche 26 avril, une rencontre avec le réalisateur Damien Manivel est d’ores et déjà prévue.

Côté expos, plusieurs musées ont adapté leurs collections en format numérique. Plongez en immersion dans l’univers de Dali, aux Carrières de Lumières (Baux-de-Provence) grâce à l’application Immersive Art Experience. A Marseille, le Mucem et le Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Frac) proposent eux aussi leurs dernières expositions en version dématérialisées. Enfin, à Aix-en-Provence, la Fondation Vasarely vous ouvre ses portes en 3D, en attendant de pouvoir la visiter à la fin du confinement.

Voyager en Provence … sans bouger de son canapé

Ce n’est pas parce que l’on est confiné que l’esprit ne peut pas s’évader. Pour vous y aider, les documentaires et films inspirés par la Provence fleurissent sur Internet. A titre d’exemple, Arte diffuse le documentaire « La Provence éternelle de Frédéric Mistral » sur son site. De même, le site de la cinémathèque propose une version restaurée de la trilogie de Marcel Pagnol.

Pour prolonger cette balade en Provence jusque dans votre assiette, le compte Instagram My Provence vous donne rendez-vous chaque jeudi pour découvrir une recette de cuisine locale telles que l’aïoli ou les artichauts à la barigoule…

Les festivals font leur show sur Internet

En attendant de pouvoir réorganiser leurs manifestations, les festivals s’organisent sur la toile. Ainsi, le festival de la BD d’Aix-en-Provence met à disposition de son public des ateliers coloriage et découpage ludiques autour de la bande-dessinée.Dans un tout autre registre, le festival Marsatac, reporté en 2021, fait patienter ses festivaliers avec une playlist qui regroupe les standards et pépites des artistes programmés lors de cette 22e édition.

Liens utiles :



> Découvrez encore plus d’alternatives culturelles en Provence-Alpes-Côte-d’Azur en souscrivant à la newsletter My Provence.

> Le festival de la BD rebondit sur la toile

> Confinement : les festivals de l’été dans l’incertitude du lendemain