C’est d’ordinaire en janvier que le collectif Amnésie Internationale organise chaque année son rendez-vous qui a pour but de raviver la mémoire de tous les génocides commis au XXe siècle. L’actualité récente au Haut-Karabakh, territoire entre Arménie et Azerbaïdjan frappé par plus de six semaines de guerre entre le fin septembre et mi-novembre, a poussé ses membres à l’avancer à ce mois de décembre. Pandémie de Covid-19 oblige, l’événement prend une forme particulière cette année.

Lettre ouverte et concert en ligne

La 9e édition d’Amnésie Internationale « spécial Arstakh » (nom arménien du Karabakh) s’articule autour de deux temps forts. Le premier est politique puisqu’il s’agit d’une lettre ouverte adressée à Charles Michel, président du Conseil Européen, et à Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission Européenne. « Le collectif Amnésie Internationale demande à l’Union européenne de cesser d’attribuer à la Turquie une aide financière, d’abroger le Traité d’Union douanière qui lie la Turquie à l’Europe et d’arrêter immédiatement les négociations d’adhésion à l’Union européenne », fait savoir le fondateur et responsable du collectif, Pascal Chamassian. Le document a déjà été signé par une vingtaine de personnalités – citoyens, universitaires, artistes – et est ouvert à toutes les signatures (voir Repère en fin d’article).

La deuxième action aura lieu le 26 décembre prochain. Il s’agira d’un concert de soutien diffusé en direct sur Facebook et YouTube. Un rendez-vous habituellement proposé dans une salle de concert chaque année. Une collecte de fond interactive permettra à chacun de faire un don en faveur des réfugiés et populations déplacées en raison du conflit, notamment les enfants arméniens. Différents artistes y participeront, dont les noms seront dévoilés dans les prochains jours.

Repère



Pour signer la lettre ouverte et suivre les actualités du concert caritatif cliquez ici.



Lien utile



Nos article sur les précédentes éditions d’Amnésie Internationale à retrouver ici.