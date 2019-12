MM2020, une application pour rapprocher candidats et citoyens

Comme Gomet’ s’en faisait l’écho le 16 septembre dernier, la start-up MM2020 a officialisé le lancement de son application, par un communiqué en date du 3 décembre. Le déploiement de celle-ci se déroulera en trois phases. Tout d’abord, pendant le mois de décembre, les habitants sont invités à faire part via l’application MM2020 des enjeux qu’ils jugent prioritaires pour mieux vivre à Marseille. En janvier, ces données seront collectées et analysées, et à partir de février, l’application MM2020 permettra aux citoyens de découvrir les programmes des candidats et de mesurer leur taux de compatibilité avec les différentes listes de manière ludique. Une démarche très innovante pour aider les citoyens à leur prise de décision, et qui se veut totalement apolitique, prend soin de préciser l’entreprise.

Dans la cité du Roi René, Aix en Partage se dote d’un chef

A Aix-en-Provence, la liste Aix en Partage a annoncé vendredi 7 décembre, dans le cadre d’une réunion publique, qui serait sa tête de liste. Il s’agit de Marc Pena, ancien doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-Marseille Université, qui aura donc la charge de conduire cette liste qui rassemble divers partis et mouvances citoyennes de gauche (PCF, PS, LFI, Génération.s, Place publique ou encore Nouvelle donne). Toutefois, ce sera sans Hervé Guerrera, élu municipal du Parti occitan à Aix, qui a annoncé quitter le navire Aix en Partage, dans le cadre d’une conférence parallèle tenue lundi 9 décembre.