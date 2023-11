Share on Facebook

Après Bordeaux, Lyon, Nantes et Nice, Le Figaro poursuit son développement en régions et pose ses bagages à Marseille. Une nouvelle page sur la cité phocéenne apparaîtra lundi 6 novembre sur le site du journal. La page Facebook Le Figaro Marseille va être créée et les lecteurs pourront s'abonner à une newsletter hebdomadaire pour suivre…