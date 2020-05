Après deux mois d’arrêt total ou partiel de l’activité, les entreprises doivent relancer la machine dans un contexte toujours très contraint par le coronavirus. Pour les guider dans cette reprise, le cluster local du numérique Medinsoft édite un livre blanc du confinement. Accompagner les salariés dans leur retour au travail, les obligations légales pour le chef d’entreprise, digitalisation du commerce… Medinsoft tente d’apporter un début de réponse aux nouvelles conditions de travail des entreprises.

Medinsoft plaide pour une révolution digital dans le monde d’après

Ce livre blanc est structuré autour de sept thématiques : Management, droit social, mesures barrières, transformation digitale, outils de financement, télétravail et relations clients. « Placés au coeur de l’économie digitale, nous avons partagé l’aventure de nombreux chefs d’entreprises qui ont accepté de nous donner les clés de cette expérience vécue pour affronter le traumatisme de cette guerre et construire l’avenir », explique André Jeannerot, le président de Medinsoft.

Le cluster encourage les entrepreneurs à repenser le fonctionnement de leur structure, notamment avec les outils digitaux. Par exemple, il plébiscite l’implication des salariés dans la communication de l’entreprise via les réseaux sociaux. Medinsoft invite également les commerces à franchir pour de bon le pas de la digitalisation pour compenser l’absence des clients dans leurs boutiques physiques. « Pour nous, commerçants, « le web », « le digital » ou « les réseaux sociaux » sont encore des termes obscurs auxquels nous ne voulons pas nous confronter. Aujourd’hui de nombreuses solutions existent, et bon nombre d’entres elles sont largement à votre portée », indiquent Audrey Lucchinacci, la présidente de la fédération commerce en 13 dans la livre blanc. Et de citer les outils accessibles à tous comme Facebook, Youtube, Instagram et bien évidemment son propre site web. Le confinement a également obligé la plupart des entreprises à tester le télétravail pour leur salariés avec des résultats intéressants pour l’avenir. « Car finalement, il est peut-être plus productif d’avoir un rendez-vous en “Visio” de bon matin que de passer du temps dans les embouteillages », fait remarquer André Jeannerot. Pour aider les entreprises à pérenniser cet usage, Laurence Bricteux, la directrice de Simplon Paca délivre dans le livre blanc un « kit du télétravailleur pour travailler en toute sécurité ».

Enquête : les salariés mitigés sur l’impact du confinement sur leur productivité

En introduction de son livre blanc, Medinsoft dévoile les résultats d’une enquête réalisée par Artis Coaching et EM Consulting sur plus d’une centaine de patrons, salariés et indépendants. Ce sondage s’est intéressé aux conditions de travail pendant le confinement. Globalement, les répondants ne semblent pas avoir trop souffert de la situation avec seulement 10% qui ne bénéficiait pas d’un environnement propice à l’efficacité. Ils sont 31% à estimer avoir été moins performant et autant à trouver au contraire de meilleurs résultats grâce au télétravail.

Liens utiles :

