C’est une étape de plus dans cette phase de déconfinement. Mardi 12 mai, la Ville de Marseille a annoncé dans un communiqué l’ouverture prochaine de certains parcs et jardins, fermés jusqu’ici pour éviter tout risque de rassemblement et de contamination au covid-19.

Ainsi, 80% des sites auraient déjà rouvert leurs portes, dont le parc Borély, qui accueille à nouveau du public depuis ce mercredi 13 mai. Entre jeudi et vendredi, d’autres ouvertures échelonnées devraient avoir lieu : les parcs Longchamps (4e), Pastré (8ème), du 26ème Centenaire (10ème), de Maison-Blanche (9ème), de Saint-Cyr (10ème), et de la Moline (12ème) devraient ainsi pouvoir rouvrir leurs grilles aux promeneurs. Seul le parc Billoux ne rouvrira pas de sitôt, dans la mesure où il accueille un site de distribution de masques par la Ville.

Une surveillance renforcée a été mise en place pour veiller au respect des consignes sanitaires. Les aires de jeux restent par ailleurs utilisables, sous la responsabilité des parents qui doivent veiller au respect de la distanciation sociale par leurs enfants.

