Share on Facebook

Share on Twitter

C’est une nouvelle étude pour le moins inquiétante qui vient de paraître concernant la montée des eaux en Méditerranée. Réalisée par trois chercheurs européens rattachés à l’Institut national de géophysique et de volcanologie d’Italie et de l’université néerlandaise de Radboud, elle est parue fin 2023 dans la revue Environmental research letters.

Selon cette étude, la montée des eaux sur les côtes de la Méditerranée serait plus rapide que prévu. En cause : le réchauffement climatique et la fonte des glaces mais surtout un autre facteur qui n’est pas assez pas pris en compte jusqu’à ce jour, selon les trois chercheurs : l’affaissement des sols marins, dus à des phénomènes naturelles comme la tectonique des plaques, mais aussi aux activités humaines comme le pompage d’eau.

Selon les dernières prévisions du Giec (Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), le niveau des eaux devrait augmenter de 50 centimètres d’ici 2050. Des prévisions sous estimées selon les trois chercheurs, en l’absence de la prise en compte du facteur d’affaissement ou soulèvement des sols. Ce phénomène serait, selon eux, supérieur de 62%.

Marseille et la Camargue plus exposées

La France serait le troisième pays le plus touché par cette montée des eaux après l’Egypte et l’Italie. Marseille et la Camargue sont directement citées par les chercheurs dans l’étude comme des lieux qui illustrent l’affaissement des sols.

Selon l’étude, en France, plus de 3000 kilomètres de côtes seront plus exposées aux inondations dans les prochaines décennies. Les solutions, il n’y en a pas vraiment pour les chercheurs, si ce n’est mettre en place des actions pour aider les populations à s’adapter. L’étude cependant ne donne pas d’exemple de solutions concrètes.

Document source : l’étude complète

Liens utiles :



> François Gemenne (Giec) invité du Club Immobilier Marseille Provence

> Planète locale : un débat public pour mieux concilier les usages de la mer

> Notre rubrique environnement