« Révéler les talents culinaires des mamas du monde entier ». Telle est la promesse de Meet My Mama, une start-up parisienne qui s’installe à L’Épopée, le tiers-lieu prté par Synergie Family dans le 14e arrondissement de Marseille. Imaginé comme un incubateur, Meet my Mama vise à professionnaliser les femmes qui rêvent de devenir traiteur.

En marge d’une conférence de Staffme Academy sur l’entrepreneuriat féminin à l’hôtel de ville le 20 mai, l’une des trois cofondatrices Donia Souad Amamra nous raconte les raisons de ce nouveau projet à Marseille. « Les cofondateurs de Synergie Family nous ont contactées pour venir à l’Épopée. Et nous avons eu un gros coup de cœur ! » s’exclame-t-elle. Les cuisines historiques de l’ancien siège de Pernod Ricard à L’Épopée « sont presque prêtes » confie la cofondatrice de 29 ans qui est en « plein sourcing de mamas » pour la rentrée de septembre prochain.



Une première réunion d’information aura lieu le 1er juin à L’Épopée. Les critères de recrutement ? Être une femme âgée de 18 à 65 ans passionnée de cuisine et avoir de l’expérience, voire s’être déjà lancée dans une affaire. Les dix femmes recrutées seront accompagnées plusieurs mois par sept coachs, à recruter également. Tout le long du coaching, chaque femme sera rémunérée au gré des prestations de traiteur. Dans un premier temps, « elles cuisineront pour les événements de l’Épopée » explique Donia.

Les perspectives de Meet My Mama

En 2020, la start-up cofondée par Loubna Ksibi et Donia Souad Amamra, puis rejoint par Youssef Oudahman, lève 2,8 millions d’euros et propose aux femmes d’intégrer l’actionnariat de la société. « Nous avons négocié un apport minimum de 100 euros, mais certaines ont mis jusqu’à 10 000 euros » abonde Donia. L’année 2022 représente une nouvelle étape structurante pour la jeune entreprise qui n’est encore installée qu’à Paris dans le 10e arrondissement. « Il y a un vrai marché à Marseille pour notre concept. On a déjà eu plein de demandes de buffets » assure la cofondatrice.

L’équipe de Meet My Mama à Paris (Crédit : Dr)

A terme, Meet My Mama veut proposer tout un parcours nécessaire à l’émancipation des femmes à Marseille. « D’abord, il y a l’inspiration, comment créer les déclics, ensuite la formation, puis l’incubation d’entreprise et enfin la prise de position en tant que leader au sein de la société » énumère Donia qui a étudié à Sciences Po avant d’entreprendre.

« L’année prochaine nous allons surement monter notre école à Marseille » projette la jeune femme au regard pétillant qui préfère tempérer : « Mais on se concentre déjà sur l’incubateur, c’est déjà beaucoup de travail ».

