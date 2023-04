La mobilité se pose en enjeu majeur de développement économique, écologique et facteur d’inclusion sociale… et elle est plus que jamais au cœur de l’actualité métropolitaine. Sur le territoire, entreprises, acteurs de l’emploi et collectivités relèvent en effet chaque jour des défis liés aux déplacements domicile-travail. Or si ces problématiques sont connues, relayées, les solutions proposées localement, elles, le sont un peu moins. C’est donc pour continuer à faire connaître et valoriser les bonnes pratiques et les outils innovants que la Maison de l’Emploi de Marseille organise la cinquième édition du Meet-Up Mobilité le jeudi 25 mai 2023 au Palais de la Bourse de Marseille.

Entreprises, professionnels de l’emploi et de l’insertion, collectivités et opérateurs de mobilité sont invités à participer à cette demi-journée d’information et de réflexion autour de la mobilité inclusive et durable comprenant deux temps forts :

Plénière « Les solutions mobilités de demain » de 9h30 à 11h :

Introduction : création du réseau Mob’In PACA, présentation par Farah-Lina Ouabir ( + le.la directrice du nouveau réseau !)

: création du réseau Mob’In PACA, présentation par ( + le.la directrice du nouveau réseau !) Eloi Bernier , thèse sur les indicateurs d’impact de la mobilité inclusive (développement du logiciel Beko), au laboratoire de Sociologie Urbaine de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

, thèse sur les indicateurs d’impact de la mobilité inclusive (développement du logiciel Beko), au laboratoire de Sociologie Urbaine de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Marie-Hélène Juteau , CEO Mobi.deep et sociologue spécialisée dans les pratiques numériques en mobilité (création d’un serious game Bouge ta ville !)

, CEO Mobi.deep et sociologue spécialisée dans les pratiques numériques en mobilité (création d’un serious game Bouge ta ville !) Aleth d’Assignies, directrice du pôle Impact chez Roole (cours de code solidaire – Outils sur la plateforme Permis solidaire)

Temps d’échanges thématiques destinés à faire connaitre et promouvoir les offres de service du territoire :

Les dispositifs d’aide à la mobilité sur le territoire (de 11h00 à 11h45)

(de 11h00 à 11h45) Les actualités mobilité sur la Métropole Aix-Marseille (de 11h45 à 12h30)

Le Meet Up Mobilité se trouvera aux carrefours des échanges sur la ville apaisée, la décarbonation des transports avec tous les acteurs de la mobilité, de l’urbanisme et de l’aménagement, auxquels nous donnons rendez-vous lors de la deuxième édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces.

Infos pratiques

Meet Up Mobilité – Jeudi 25 mai, Palais de la Bourse de Marseille, de 9h30 à 12h30

9h30 – 11h Plénière

puis temps d’échanges pratiques :

11h Les dispositifs d’aides à la mobilité sur le territoire

11h45 Les dernières actualités mobilités sur la Métropole

Lien utiles

> S’inscrire au Meet Up Mobilité

> S’inscrire aux Rencontres du vélo et des mobilités douces

> Notre rubrique transports

> Les actualités des Rencontres