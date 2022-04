Voilà une conférence de presse pas comme les autres. La rédaction de Gomet’ était invitée mercredi 6 avril à la présentation de la nouvelle Livebox 6 d’Orange. À l’étage de la boutique située au 30 La Canebière (1er), nous sommes rapidement équipés d’un casque VR, d’un casque audio, et de dragonnes. Nous voici transportés dans le « metaverse », un espace virtuel dans lequel des dizaines de journalistes connectés disposent d’un avatar, et de plusieurs fonctionnalités (attraper un objet, discuter, prendre une photo…). Certains, comme nous, sont Marseillais, d’autres représentent des médias nancéiens, parisiens etc.

La conférence de presse de présentation de la nouvelle Livebox 6 d’Orange s’est déroulée mercredi 6 avril depuis le metaverse (crédit : Orange)

Bientôt la conférence de presse commence, et l’avatar de Fabienne Dulac monte sur scène. Devant son pupitre, la directrice générale adjointe du géant français, physiquement à Paris, s’adresse à la presse. « Bienvenue dans le metaverse », lance-t-elle, avant de diffuser une courte vidéo de présentation de la nouvelle Livebox 6. Le dernier outil de la société Orange, disponible en boutique à partir du 7 avril, se veut « performant et recyclable ». Mais difficile pour nous de prendre plus de notes à ce moment là ; nous ne disposions pas d’un calpin virtuel !

Livebox 6 : une box compatible avec la norme Wifi 6E

Heureusement, après quelques paniers de basket dans le metaverse, nous voici de retour dans la boutique Orange La Canebière – et surtout dans une réalité physique plus palpable. C’est Ingrid Buquicchio, directrice du marketing digital chez Orange France, qui prend le relai de la démonstration – histoire de rentrer un peu plus dans les détails techniques de l’offre Livebox 6. Premier point, cette box est compatible avec le Wifi 6E (une norme disponible en France depuis décembre 2021), « une connexion tri-bande (ndlr : 2.4Ghz, 5Ghz et désormais 6Ghz), trois fois plus rapide que le wifi 5, avec une latence réduite », précise Ingrid Buquicchio. De quoi télécharger à une vitesse de 2Go/seconde. La box dispose également de cinq ports Ethernet pour « profiter pleinement de la puissance de la fibre ». À noter qu’il est possible de se connecter à la Livebox 6 en “flashant” un QR code ; pratique pour ceux qui disposent d’un code wifi à rallonge.

La connexion tri-bande, c’est comme si vous rajoutiez une voie de circulation sur l’autoroute. Ingrid Buquicchio

Ingrid Buquicchio, directrice du marketing digital chez Orange France à Marseille mercredi 6 avril 2022 (crédit : Rémi Liogier)

Orange promet une diminution de l’impact environnemental de ses box

C’est un sujet sur lequel les utilisateurs réclament aujourd’hui aux multinationales des engagements forts : l’impact environnemental. Que propose Orange avec sa dernière box ? « En plus d’être facilement réparable et d’être munie d’une coque en plastique 100% recyclée et recyclable, la nouvelle Livebox dispose d’un mode veille paramétrable », indique Orange. C’est un système à deux options, qui affiche surtout un aspect économique intéressant. Il présente une veille légère, qui permet à l’utilisateur d’économiser, selon l’entreprise, 25% d’électricité, et une veille profonde, avec « jusqu’à 95% » de consommation énergétique en moins. Le coût de l’offre « Livebox max fibre », le nouveau forfait grand public incluant la Livebox 6, est annoncé par Orange à 34,99 euros par mois pendant un an, puis 54,99 euros.

La nouvelle Livebox 6 d’Orange dispose d’un QR code à flasher pour se connecter (crédit : Rémi Liogier)

