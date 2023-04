Pour cette nouvelle émission de Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, recevait lundi 3 avril François-Alexandre Bertrand, PDG de l’entreprise Platypus Craft et président de l’association Blue Odyssey Initiative, lancée en 2022. A bord d’un navire qu’il a mis au point avec sa société Platypus Craft, il explore le petit côtier marin. Une expédition à bord du Platypus l’année passée entre Monaco et Marseille a permis de tirer un premier constat sur l’état de la Méditerranée : « On entend beaucoup de discours alarmistes, mais lorsqu’on plonge, on se rend compte que la Méditerranée ne va pas si mal que cela. Beaucoup de progrès ont été faits en trente ans. Il y a moins de pollution visuelle, la posidonie se porte mieux … », détaille François-Alexandre Bertrand. L’association Blue Odyssey compte renouveler l’expérience en mai avec une nouvelle expédition cette fois sur les côtes de l’Île-de-Beauté.

L’actualité de la semaine revenait sur le closing à 38 millions d’euros du fonds Terra Nea. Ce fonds a été créé par la Région pour financer les projets de transition écologique et énergétique des entreprises.

Enfin, dans la rubrique « l’objet de la semaine », Julie Rampal-Guiducci présente la gamme « printemps » de l’entreprise marseillaise Pulpe de Vie, qui conçoit des produits de soins à base de fruits et légumes bio invendus. En l’occurrence, cette routine printanière met à l’honneur la pêche et comprend une gelée démaquillante, un sérum hydratant, une crème, un masque ainsi qu’un gel douche. Chaque produit coûte entre 5 et 13 euros. De quoi avoir une peau de pêche à petit prix !

