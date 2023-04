Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

La société aixoise Monext, spécialiste des solutions bancaires depuis 2008, a réalisé plus de six milliards de transactions en 2022 et un chiffre d'affaires de 97 millions d'euros. Sa forte rentabilité (entre 15 et 20 millions d'euros de résultat net) pousse l'entreprise à investir et à accélérer sa croissance. Monext a ainsi investi dans de…