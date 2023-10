Le département des Bouches-du-Rhône entre entre vigilance orange pour « vagues-submersion » pour « orages » vendredi 20 octobre 2023 à partir de minuit.

Le bulletin de Météo France explique que le vent fort de sud-ouest génère « de fortes vagues de Sud à Sud-Ouest et une surélévation temporaire du niveau de la mer (surcote). La conjonction de ces niveaux marins élevés et de ces puissants déferlements risquent d’engendrer des submersions par paquets de mer sur les parties basses ou exposées du littoral (…) jusqu’à vendredi soir pour les Bouches-du-Rhône et le Var (principalement entre la Côte bleue et la presqu’île de Giens).»

La période la plus à risque est comprise entre le début de matinée et la soirée de vendredi.

Les consignes de sécurité :

– Ne vous approchez pas du bord de l’eau et éloignez-vous des ouvrages exposés (jetées, digues…),

– Ne prenez pas la mer, ne vous mettez pas à l’eau,

– Reportez vos activités nautiques,

– Ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées,

– Protégez vos biens susceptibles d’être inondés ou emportés, – Fermez portes, fenêtres et volets en front de mer,

– Vérifiez l’amarrage de votre bateau, ne restez pas à bord.

Les consignes de prudence à l’approche d’un orage :

– Mettez à l’abri les objets sensibles au vent,

– Ne vous abritez pas sous les arbres,

– Évitez les promenades en forêt,

– Évitez d’utiliser téléphones et appareils électriques.



Source : Préfecture