Ce n’est pas, a priori une cyber attaque selon la mairie contactée par Gomet’, mais les impacts sont similaires. Les systèmes informatiques de la Ville de Marseille connaissent un incident majeur du réseau ce jeudi 19 octobre 2023 annonce la municipalité.

Cet événement technique rend temporairement indisponibles les services d’Allô Mairie et peut provoquer le ralentissement de l’activité des différents bureaux municipaux de proximité du territoire et des mairies de secteur précise la Ville dans un communiqué diffusé en début de soirée ce jeudi.

« L’ensemble des équipes techniques de la ville travaille à un rétablissement complet des services impactés et à la résolution du dysfonctionnement informatique » précise la Ville.

L’incident tombe à un mauvais moment à la veille du conseil municipal. Il ne permettra pas d’assurer « la diffusion du conseil municipal de demain vendredi 20 octobre en direct, une diffusion différée de celui-ci dans son intégralité sera proposée sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ville au plus vite afin de garantir la transparence de la vie démocratique municipale. »

La Ville de Marseille s’excuse pour la gêne occasionnée par cet incident technique de réseau et met tout en œuvre pour un retour rapide des services d’assistance et d’information aux Marseillaises et aux Marseillais conclut la municipalité dans son communiqué.