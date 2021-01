Share on Facebook

Elu Maire de Montpellier en juin 2020, Michaël Delafosse (PS), également président de Montpellier Méditerranée Métropole, entend faire de la mobilité une priorité de son mandat. Entre autres chantiers, il souhaite mettre le vélo au centre des déplacements des Montpelliérains, comme il le déclare dans un entretien donné au Midi Libre le 4 janvier dernier.

Une volonté « d’accompagner le changement »

« Si à la fin, j’ai 1000 ou 2000 personnes qui trouvent une alternative, je serai aux anges » : c’est le vœu formulé par Michaël Delafosse, affirmant vouloir « donner aux automobilistes d’autres choix que la voiture ». « On a 70 000 voitures par jour qui entrent et sortent de la ville » constate-t-il. Puis, lorsqu’un journaliste lui fait observer que beaucoup n’ont d’autre choix, il répond : « C’est vrai mais, on va le leur donner », assurant vouloir instaurer à Montpellier un « nouveau rapport à la mobilité ».

Michaël Delafosse est maire (PS) de Montpellier depuis juin 2020 (crédit : @MDelafosse)

Un nouveau rapport qui passe notamment par le vélo. « La priorité d’investissement de tous les maires de la Métropole, ce sont les pistes cyclables » explique l’élu PS. « A Paris, les indices de pollution ne cessent de baisser, alors qu’ici, ils augmentent perpétuellement. Donc il faut faire des choix, et opérer la transformation » insiste-t-il, en concluant : « aujourd’hui, il faut protéger les gens contre la pollution, la violence routière ». Et le maire de Montpellier entend se donner les moyens de ses ambitions.

Montpellier Méditerranée Métropole sollicite le cabinet Copenhagenize

De fait, sur la question du vélo, Michaël Delafosse a d’ores et déjà sollicité le cabinet Copenhagenize, une référence en la matière. « Ce sont les meilleurs, ils ont fait Strasbourg, Bordeaux, Copenhague. Ce sont des références absolues sur la mobilité cyclable » s’enthousiasme-t-il. Un nouveau plan de mobilité qui sera concerté avec les communes de Montpellier Méditerranée Métropole, avec qui il dit vouloir entretenir des relations de bon voisinage. « Les demandes pour l’aide de 500€ pour l’achat d’un VAE [Vélo à assistance électrique] de ces communes. C’est une victoire » se félicite ainsi le Maire, qui veut inclure les zones périurbaines dans le changement qu’il prône.

il faut réduire tous les déplacements en voiture inférieurs à un kilomètre Michaël Delafosse

« On veut convaincre qu’il faut réduire tous les déplacements en voiture inférieurs à un kilomètre, par exemple pour aller à l’école ou au collège. Tout ça sera fait durant ce mandat » affirme-t-il encore, réitérant que « la priorité, ce n’est pas le gars qui passe là en voiture ». Pour mener à bien cette réforme de la mobilité sur son territoire, Michaël Delafosse entend également accompagner l’essor de la pratique cyclable par d’autres mesures : extension du réseau de bus à haut de niveau de service, et gratuité progressive des transports en commun. Un discours fort, dont la mise en application sera probablement scrutée avec attention depuis la cité phocéenne.

