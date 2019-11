Share on Facebook

Les trottinettes Voi vont pouvoir continuer à s’implanter en Europe, notamment à Marseille où elle font partie des trois opérateurs sélectionnés par la Ville de Marseille pour opérer dans la location de trottinettes dans les prochaines années. Le tour de table série B qui permet de lever 76 millions d’euros a été conduit par la société d’investissement Vostok New Ventures, avec la participation notamment des sociétés Balderton Capital, Creandum, Project A, JME Ventures, Raine Ventures, Kreos Capital, Inbox Capital, Rider Global et Black Ice Capital. Voi va donc poursuivre « la mise en place et le développement d’une activité de micro-mobilité profitable, avec pour objectif de transformer l’avenir du transport urbain » annonce la société lundi 11 novembre

Ecologique et ludique

« Les douze derniers mois ont connu une forte demande de trottinettes électriques Voi de la part des résidents en Europe, mais opérer un changement significatif dans le transport européen ne consiste pas à submerger les villes avec des milliers de trottinettes » fait observer Fredrik Hjelm, CEO et cofondateur de Voi. « Nous développons une activité à long terme qui permettra aux citoyens de se déplacer autrement dans les villes, de manière écologique, rapide, pratique, mais aussi ludique »

Marseille et Bordeaux

Depuis son lancement en 2018, en partant de sa base initiale à Stockholm, Voi a étendu son réseau à 38 villes dans dix pays d’Europe. Après le lancement de ses opérations à Berlin, Munich, Hambourg, Helsinki, Oslo, Nuremberg, Düsseldorf, Marseille, Bordeaux, Odense, Tampere, Turku et Winterthur cette année, Voi a enregistré 4 millions d’utilisateurs qui ont cumulé plus de 14 millions de courses.

Selon Per Brilioth, CEO de la société d’investissement Vostok New Ventures : « Voi n’est qu’au tout début de la phase de développement de la micro-mobilité en Europe, en s’appuyant sur des valeurs propres à la Suède. Le marché français, entre autres, a des perspectives de développement considérable.»