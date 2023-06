A la tête du hub sud de l’Institut européen d’innovation et de technologies – EIT – consacré à la mobilité urbaine, María Paula Caycedo était l’une des invitées de marque de la 2e édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces qui se déroulaient à Marseille le 25 mai dernier.

Après avoir participé au jury de la “Sprint party” réunissant une dizaine de start-up et être intervenue lors de la table-ronde sur les financements de la filière vélo, María Paula Caycedo de l’EIT s’est arrêtée quelques instants sur le plateau interview de Radio Cyclo-Gomet’. Merci à elle et rendez-vous l’année prochaine !

Consulter la vidéo sur le site de Radio Cyclo

Bio express



María Paula Caycedo a accumulé 20 ans d’expérience dans quatre pays différents, trois secteurs d’activité et divers domaines de l’entreprise, depuis le développement de produits, leur commercialisation et leur vente, jusqu’à l’expansion de l’entreprise et la fourniture de conseils stratégiques. Elle a mené avec succès des transformations sur ce que les gens font et comment ils le font en ayant le pourquoi comme étoile polaire. Au cours des 12 dernières années qu’elle a passées dans l’industrie automobile, elle a acquis une compréhension et une expérience approfondies de l’évolution des tendances des clients en matière de mobilité et des besoins du marché en matière de développement durable. María Paula Caycedo est titulaire d’un master en affaires européennes de l’ESCP Business School, d’un diplôme sur les affaires et l’intégration européenne de l’Institut d’études politiques de Paris et d’un diplôme en mobilité intelligente – systèmes de transport intelligents de l’Universitat Politècnica de Catalunya.

Liens utiles :



> Le site des Rencontres du vélo et des mobilités douces

> Le site de l’EIT Urban mobility