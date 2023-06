Les conseillers d’Emmanuel Macron l’ont martelé lors du briefing d’avant déplacement à la centaine de journalistes réunies en audio-conférence jeudi 22 juin. La volonté du président c’est d’aller plus loin, de poursuivre et d’accélérer les engagements de l’Etat, à la fois pour renforcer les dossiers régaliens (sécurité, santé, éducation, logement, transports) tout en poursuivant les démarches d’expérimention. Marseille est confirmée comme un laboratoire des politiques publiques conduites par le pouvoir macroniste.

Marseille en grand 2 : « L’incubateur du quinquennat pour la politique en faveur des quartiers »

L’Elysée affirme que depuis septembre 2021, plus de 90% des projets annoncés ont été engagés (voir notre bilan), grâce à une enveloppe de cinq milliards d’euros mobilisée par l’État, qui génère 15 milliards d’euros d’investissements. « Deux ans après le lancement de ce plan de transformation inédit, le Président de la République compte, durant ces trois jours, prendre le temps d’échanger avec les Marseillaises et les Marseillais sur l’évolution de la situation, établir le bilan des chantiers conduits, poursuivre les efforts déployés et dresser un état des lieux des actions qui doivent être renforcées » souligne le Palais présidentiel à la veille du déplacement d’Emmanuel Macron. Cette revue de chantiers sera également l’occasion de dresser, pour le quinquennat qui vient, les grandes priorités à porter en faveur des quartiers, faisant de Marseille l’incubateur de cette vision.

Les principaux piliers de l’acte 1 et les projets de l’acte 2 seront donc traités durant les trois jours de visite qui débuteront en fin de matinée par l’accueil du Président, par le maire de Marseille Benoît Payan à l’Hôtel de Ville. Huit ministres accompagnent le Président.

Un début de visite sur le thème de la sécurité

Puis le Président de la République se rendra au siège de la Police judiciaire de Marseille et pour des échanges avec les policiers à l’Evêché. Emmanuel Macron poursuivra la séquence sécurité avec une visite du chantier de l’établissement pénitentiaire Baumettes 3. Le Président interviendra en présence des personnels des différents services de police et de justice. En début d’après-midi, des échanges entre le président de la République et des Marseillaises engagées dans la lutte contre l’insécurité et la criminalité sont annoncés. La fin de journée sera consacrée à la présentation des enjeux de l’aménagement urbain dans le cadre de Marseille en grand.

La visite se poursuivra mardi matin sur le volet éducatif dans une école primaire en cours de rénovation grâce à Marseille en grand. La présentation de l’état d’avancement du plan écoles et des échanges avec des directeurs d’écoles innovantes, un point sur la mise en œuvre de l’expérimentation devraient animer la matinée. En début d’apès-midi une étape est annoncée à l’hôpital d’instruction des armées Lavéran avec des échanges avec les personnels de santé.

Macron à Marseille : Région, Grotte Cosquer et Mucem

La fin de journée sera marquée par l’accueil d’Emmanuel Macron à la Région Sud par le président de la collectivité Renaud Muselier. Les deux hommes et leur délégation se rendront ensuite sur l’esplanade du J4, d’abord pour un passage dans la réplique de la Grotte Cosquer puis un discours au Mucem au Fort St Jean. Un dîner est prévu sur place.

Le Président tiendra mercredi matin le conseil de ministres depuis Marseille avant deux séquences finales : échanges avec les acteurs du logement et de l’habitat sur les copropriétés dégradées puis à midi une séquence concernant le Port de Marseille.

