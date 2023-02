Il faudra désormais scanner sa carte d’identité pour louer une trottinette ou un vélo électrique Lime à Marseille. C’est la mesure prise par l’entreprise au logo citronné pour lutter contre la fraude à la carte bleue. Sous la pression de la mairie, Lime a décidé de réagir.



L’entreprise américaine avait déjà annoncé la mesure au lendemain d’une réunion avec la mairie de Marseille, le 14 février dernier : « L’utilisateur va être obligé de scanner sa carte d’identité, avec une reconnaissance faciale. On aura une carte d’identité qui sera associée à une carte bleue », expliquait alors l’adjointe aux mobilités Audrey Gatian.



Une mesure déjà appliquée à Paris, notamment pour faire respecter l’interdiction aux mineurs. Les deux autres opérateurs de trottinettes marseillais, Bird et Voi, devraient emboîter le pas dans les jours à venir pour conserver le marché, et répondre aux nouvelles exigences de la Ville.

Pression municipale sur le stationnement des trottinettes électriques

Depuis que la mairie a accordé un nouveau sursis aux opérateurs pour remédier aux problématiques de stationnement anarchique, ces derniers font tout pour montrer patte blanche. « Si la vérification d’identité a pour but d’éradiquer la fraude, Lime s’est aussi engagé à améliorer le stationnement de ses trottinettes en libre-service », reconnaît Lime dans un communiqué. Ainsi, le seuil maximal de véhicules par zone de stationnement a encore été abaissé, et le nombre de patrouilleurs augmenté.

« Nous prenons le sujet du partage de l’espace public très au sérieux. Les trottinettes et vélos électriques en libre-service constituent une alternative à la voiture individuelle et nous souhaitons que les Marseillaises et les Marseillais continuent de choisir cette option de mobilité partagée, sans émission de CO2. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Ville et souhaitons tout mettre en œuvre pour s’assurer que cette solution de mobilité décarbonée s’intègre harmonieusement dans l’espace urbain », écrit pour sa part Kévin Holzberger, Responsable des Opérations Lime à Marseille.

L’enjeu presse : les trois opérateurs ont jusqu’à l’été pour faire leurs preuves et remédier aux problématiques qu’ils engendrent, sous peine de ne pas voir renouveler leur délégation de service public.

