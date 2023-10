Le week-end des 14 et 15 octobre sur la côte varoise s’est achevé le 38e Festival international de Hyères (expositions ouvertes au public jusqu’au 14 janvier 2024), qui célèbre chaque année les talents créatifs émergents en mode, photo et accessoires et leur décerne plusieurs prix parrainés par de prestigieuses maisons de luxe.

Le Belge Igor Dieryck, âgé de 24 ans, a remporté le Grand Prix du jury Première Vision, présidé par Charles de Vilmorin, ainsi que le Prix du public-Ville d’Hyères et le Prix 19M des Métiers d’Art.

Le festival, fondé et dirigé par Jean-Pierre Blanc et présidé par Pascale Mussard, a également couronné dans la catégorie Mode, la Suédoise Petra Fagerstrom (25 ans) par le Prix Mercedes-Benz de la collection éco-responsable et le Prix l’Atelier des Matières. Côté accessoires, le Grand Prix du jury a récompensé la Suisse Gabrielle Huguenot, qui évolue aussi en parfumerie avec Firmenich.

Une création de Petra Fagerstrom présentée à la Villa Noailles (Crédit DR)

Le Prix Hermès des Accessoires, promu par le sellier depuis 2020, a quant à lui été remis au Français Victor Salinier. En photographie, le Grand Prix du Jury de la Photographie 7L, du nom de la librairie fondée en 1999 par Karl Lagerfeld, est allé au Franco-Suisse Thaddé Comar.

Thaddé Comar (Crédit DR)

L’association Villa Noailles précise que le budget du Festival de Hyères est couvert en majorité par les institutions publiques, dont la municipalité de Hyères, la métropole Toulon Provence Méditerranée, le département du Var, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le gouvernement, via différentes subventions, encourageant tant la création artistique que la renommée de la ville, et à environ 40% par des partenaires privés, au nombre de 44, notamment Hermès, Mercedes-Benz, American Vintage, Première Vision, LVMH, Kering, L’Alliance du lin et du chanvre européens ou encore les Galeries Lafayette.

Chanel, partenaire incontournable du Festival international de Hyères

En près de dix ans, c’est en particulier Chanel qui est devenu partenaire incontournable du Festival de Hyères par différentes récompenses signées depuis plusieurs années. Sa présence était accentuée cette année car le groupe de luxe français est aussi associé au centenaire de la Villa Noailles, y filmant des défilés inspirés des lieux, déroulant le fil des tenues réalisées par la fondatrice Coco pour Marie-Laure de Noailles. L’écrin de la Villa Noailles, créée en 1923 par l’architecte moderne Robert Mallet- Stevens pour les mondains Charles et Marie-Laure de Noailles, a ainsi vu défiler la semaine dernière collections et mannequins, style et jeunesse, lignes et couleurs.

Mécènes avant l’heure, les Noailles avaient déjà en leur temps encouragé et reçu dans cette demeure l’avant-garde artistique et culturelle du XXe siècle, comme Picasso, Giacometti, Cocteau, Dalí, Buñuel, ou Man Ray dont les films et photographies saisis sur site sont exposés en ce moment au musée hyérois La Banque, ouvert dans l’ancienne Banque de France, où sont encore visibles tables de compte et coffres dans un esthétique bâtiment du début XXe…

