Aix-Marseille Université s’est donné pour objectif de promouvoir l’accueil chaleureux, la cohésion et la convivialité sur les campus. La rentrée universitaire a été l’occasion de présenter pleinement l’offre culturelle aux 80 000 étudiants d’AMU. Reportage.

« Nous allons ouvrir cette année universitaire avec ce défi, chaque fois relevé et pourtant toujours renouvelé : apprendre et grandir collectivement », c’est ainsi que Éric Berton, président d’Aix-Marseille Université (AMU), accueille les étudiants en cette rentrée 2022. Une rentrée enfin « normale » après deux ans de perturbations liées à la crise sanitaire, l’occasion pour AMU de renouer avec une programmation culturelle riche qui est l’une de ses marques de fabrique : la culture sur les campus et ailleurs, qu’elle soit artistique, scientifique ou technique.

Le 22 septembre, sur le site Schuman du campus d’Aix-en-Provence, règne une ambiance conviviale où la joie des retrouvailles se mêle à l’excitation. Pendant que certains étudiants préparent leurs cours, d’autres réchauffent leurs cordes vocales et réveillent leurs muscles, car aujourd’hui c’est la rentrée culturelle. Le programme de la journée : spectacles, découverte de l’offre culturelle de l’université et échanges avec les acteurs du secteur de la région. Pour ouvrir les festivités, l’ensemble vocal EV’AMU investit les lieux, avec une prestation vocale inédite.

La compagnie DANSE’AMU rentre ensuite en scène et propose un spectacle riche et rythmé. En 2018, Aix-Marseille Université s’est dotée d’une compagnie universitaire de danse, composée d’étudiants danseurs confirmés. L’un des défis de l’année est de s’investir en groupe dans un travail de création artistique et chorégraphique. Cette compagnie se construit en étroite collaboration avec le Ballet Preljocaj, voisin basé à Aix dans le Pavillon Noir dessiné par Rudi Ricciotti. Le Ballet intervient régulièrement auprès de DANSE’AMU tout au long de l’année en lui apportant une plus-value artistique. Actuellement, la compagnie compte six étudiants, mais s’attend à une vingtaine de participants. Les auditions pour les nouveaux entrants ont eu lieu le 8 octobre au « Cube », le cœur culturel du campus aixois.

Lydia Carillo, professeur de danse et artiste chorégraphe dirige la compagnie cette année. Elle est visiblement très contente de la prestation : « Ils [les danseurs] ont appris la chorégraphie en 4 ou 5 séances, c’était très intense et ils ont fait un super travail. Tout au long de l‘année il y aura d’autres projets, avec des créations plus longues, conçues pour le théâtre et des événements qui seront itinérants ». La compagnie se produira régulièrement sur les campus mais aussi dans des lieux culturels de la région tels qu’au Théâtre La Criée, au Mucem ou à la Fondation Vasarely. La première prestation de cette année aura lieu le 22 novembre au Silo à Marseille, à l’occasion de la fête des 10 ans de l’université, intitulée « Lumières sur AMU ».

Pour certains, l’offre culturelle de l’université n’est pas seulement un loisir artistique, mais constitue une base solide de leur formation. Kendal Benaouali Chevalier, étudiant en deuxième année de théâtre témoigne : « J’ai commencé très tôt avec la danse, à l’âge de 4 ans. Aujourd’hui je vise une carrière artistique polyvalente, en tant que danseur, chanteur, humoriste. […] Je viens de loin, de Nantes, et j’avais le choix entre deux facultés. Mais j’ai choisi Aix-Marseille Université parce qu’ici on propose une vraie offre culturelle, notamment la compagnie de danse ».

Aix-Marseille Université démocratise l’accès à la culture

Au total, la culture au sein d’Aix-Marseille Université regroupe sept ensembles artistiques de différents niveaux. Simon Bensehila, chargé de projets culturels à la direction culture et société, donne un aperçu du travail en coulisses : « On a vraiment à cœur de développer la pratique artistique des étudiants. D’un côté on a les ensembles artistiques de l’université : des orchestres, une compagnie de danse et de théâtre et des ensembles vocaux. Cette offre s’adresse aux étudiants avec une pratique artistique avancée ou confirmée. En même temps, on développe la pratique amateur, ouverte à tous les étudiants, par exemple la photo ou l’art plastique ».

Outre la découverte de l’offre de l’université, cette journée sur le campus aixois a un deuxième objectif : rencontrer les partenaires culturels du territoire et consulter leurs offres attractives pour les étudiants. Le « Pacte’AMU » (Pour un Accès Culture à Tous les Étudiants), dispositif créé par Aix-Marseille Université en 2018, remplace la « carte culture » qui permettait aux étudiants de profiter de réductions pour les activités culturelles en région. « Avec 5 euros, la carte n’était pas très chère. Mais avec cette démarche, aller au bureau et acheter la carte, on n’avait pas beaucoup d’étudiants qui en ont profité », expliqueSimon Bensehila.

Aujourd’hui ce frein est levé. Plus besoin d’une carte culture, grâce à Pacte’AMU tous les étudiants sont éligibles aux réductions des 26 structures partenaires à Marseille, Aix-en-Provence, Martigues, Gap et Arles. Ainsi ils peuvent profiter des offres culturelles entre 3 et 10 euros.

Avec le Théâtre Vitez, situé au sein du bâtiment « Le Cube », les étudiants n’ont même pas besoin de quitter le campus pour profiter du partenariat. Le théâtre propose une programmation professionnelle pendant toute l’année mais accueille également des programmations universitaires. Le principe : pendant trois semaines les étudiants se retrouvent dans des conditions réelles d’une compagnie pour expérimenter et découvrir les métiers du théâtre pour ensuite présenter pendant une semaine de programmation leur travail.

Entre les stands de partenaires et les performances, il reste à découvrir la programmation de l’année qui promet d’être chargée et variée. Outre les activités artistiques, Aix-Marseille Université organise de nombreux événements tout au long de l’année, dont 200 (expositions, ateliers et rencontres) sont proposés par les bibliothèques universitaires. La culture scientifique occupe également une place importante dans la programmation pour 2022 et 2023 car Aix-Marseille Université s’attache à rendre accessible à tous les connaissances scientifiques produites en son sein et à développer le goût des plus jeunes pour la science. La cellule de culture scientifique de la Direction de la Recherche et de la Valorisation (cellule CST) a mis en place un programme varié d’événements ponctuels comme « La nuit européenne des chercheurs » ou « Le souk des sciences » et d’initiatives qui se déroulent tout au long de l’année : dans le cadre du projet « Chercheur·se en classe » les chercheuses et chercheurs de l’université partent régulièrement à la rencontre d’élèves de collèges et lycées pour raconter leurs parcours et leurs questionnements scientifiques.

« Notre programmation culturelle artistique et scientifique 2022, permettra, je le sais, d’aller à la rencontre d’imaginaires nouveaux, de se réjouir et de penser ensemble, de renforcer notre sentiment d’appartenance à la communauté » souligne Éric Berton.

