Danielle Milon, la maire LR de Cassis, présidente Provence Tourisme et de Marseille Provence Gastronomie (MPG) partage sa vision de la troisième saison comme « une expérience qui nous redéfinit à travers la cuisine ». Pour l’élue, la cuisine provençale est « populaire » et « une cuisine du quotidien ». Une définition que partage la cheffe Delphine Roux qui accueillera l’un des 21 dîners insolites dans son restaurant Les Galinettes du Vieux-Port.

Quelles sont les nouveautés de la saison ?

La grande nouveauté de cette année est le restaurant itinérant « Le Ventrus avec vue » de Guillaume Chupeau. Le restaurant mobile et boisé sera posé dans le parc du Château d’Avignon aux Saintes-Marie de la Mer et ouvrira le 15 juin du mercredi au dimanche jusqu’en septembre prochain. Plusieurs chefs se succèderont pour participer à l’aventure dont Juliette Brunet, Emmanuel Perrodin, Bérangère Boucher, Sylvain Sendra, Guillaume Delage ou Jais Memoun. Le premier restaurant gastronomique nomade prône une cuisine locavore qui privilégie les producteurs locaux et circuits courts.

Une autre nouveauté ravira les férus d’histoire et de gastronomie. Quatre « dîners de la préhistoire » sont annoncés entre le mois de novembre et décembre dans l’écrin de la Grotte Cosquer Méditerranée installée sur le J4, à côté du Mucem. Dans la même veine que les dîners insolites organisés depuis 2019 par MPG, ces rendez-vous prennent place dans un lieu chargé de sens. « Nous allons travailler avec des historiens et nous interroger sur ce que fut le régime alimentaire de nos ancêtres » témoigne David Perrodin. Le chef pointe aussi le besoin de proposer au moins « un plat patrimonial » comme l’aïoli, la bouillabaisse ou la daube afin de « porter un autre regard sur ce qui fait la richesse du territoire ».

Des événements reconduits

« Cette année, on s’est concentré sur ce qui marchait » explique Isabelle Brémond, la directrice de MPG. « En 2019, c’était l’effervescence. On a tout testé. Là on a gardé le meilleur » assure-t-elle.

Le street-food festival est reconduit pour trois jours du 17 au 19 juin avec 49 exposants installés sur 6 000m2 de l’esplanade de la Major. Cet événement alliera la culture gastronomique provençale et l’appétence des visiteurs pour le street-art. Des street-food salés, sucrés, des viticulteurs, braseurs et torréfacteurs seront au rendez-vous sur un fond d’ambiance musicale entrainée par Musiq Voyage.

Les dîners insolites reviennent également. Cette année, 21 dîners sont organisés dans des lieux où manger ne viendrait pas à l’idée de prime abord : des Carrières, sur la Durance, trois dîners sur la digue du large…. Et un dans la centrale thermique de Martigues, dont les cheminées vont être déconstruites fin 2022. « On fixe un moment qui ne se reproduira plus » s’émeut David Perrodin.

Le grand banquet sera aussi de la partie le 14-Juillet pour célébrer la fête nationale avec un menu concocté par le restaurant Le Ventrus. Un autre grand banquet sera organisé sur la Corniche par le chef Michel Portos, doublement étoilé. Le cuisinier jouera sa partition tout en sensibilisant aux enjeux climatiques et environnementaux de la gastronomie.

