Viva Technology, le plus gros événement tech et start-up d’Europe, se déroulera en « phygital » du 16 au 19 juin 2021 : un pied dans le parc des expositions Porte de Versailles à Paris, l’autre dans la plateforme digitale. Comme 13 000 start-up de 125 pays, la délégation française de la Région Sud présentera ses 37 jeunes pousses lors de l’événement.

Même si Viva Tech est renouvelé, la pandémie change quelques règles du jeu : les start-up devront alterner entre le présentiel sur le salon (deux jours) et le digital (deux jours). Néanmoins, il sera possible de « networker » durant les quatre jours, et ce jusqu’à fin novembre grâce au support digital.

Un événement important pour la Région Sud

« Dès 2016, nous avons été la première région à participer à Viva Tech. Nous y avons cru dès le départ » déclare Françoise Bruneteaux, vice-présidente de la Région Sud déléguée à l’économie numérique et aux nouvelles technologies, lors de la conférence de presse du 25 mai (lire aussi notre précédent article). Cette année, elle estime que « les thématiques de Viva Tech sont en parfaite osmose avec la stratégie et le cœur d’investissement de la Région » qui fait le pari de se concentrer sur quatre d’entre elles : la technologie pour l’environnement, la mobilité-l’énergie, la connectivité-la 5G puis la santé-le bien-être.

Sur 120 dossiers, 37 start-up ont été sélectionnées pour Viva Tech dont 32 y participent pour la première fois. Comme l’évoque Vincent Violain, le directeur des partenariats de Viva Tech, la vocation première de l’événement « est centrée vers le business » pour permettre aux start-up de se montrer, d’attirer les investisseurs et de susciter l’intérêt du public ou de futurs partenaires. Avec un réseau de 3 300 investisseurs annoncés, la Région Sud « doit attirer les investissements étrangers et venir chercher les talents des autres » s’enthousiasme Françoise Bruneteaux.

Les 13 start-up métropolitaines à Viva Tech

NepTech (Aix-en-Provence)

Navire zéro émission NepTech (Crédit : NepTech)

En phase d’une levée de fonds à 1,2 million d’euros, NepTech se fait une place dans les bluetech. Son catamaran à propulsion électrique de 12 sur 24 mètres, veut répondre « aux problèmes de congestion et pollution dans les centres urbains » explique Tanguy Goetz, l’un des trois cofondateurs. La start-up propose une plateforme modulaire de navires électriques qui se décline en trois finitions : le NepShuttle (transport de passagers réguliers), le NepCargo (transport de marchandises) et le NepYacht (transport touristique / de loisir) pouvant embarquer jusqu’à 150 passagers ou une vingtaine de tonnes de marchandises. Déjà labellisée GreenTech par le ministère de la Transition écologique et résidente à la pépinière de l’Arbois, NepTech profitera de Viva Tech pour faire connaitre son prototype de 2,5 mètres.

Lien utile :

NepTech (Aix) rend la mobilité navale plus verte

Chargepoly (Aix-en-Provence)

Les recharges de Chargepoly (Crédit : Chargepoly)

Chargepoly, labellisé Cap Énergie et Asad Sud-Est, développe des stations de recharge rapide, intelligente et optimisée pour les flottes de véhicules électriques. La station multi-VE de Chargepoly est conçue pour « traiter la charge rapide sur un même lieu selon un planning de priorités intelligent » indique Hadi Moussavi, le créateur. Il poursuit que « cette solution est importante pour les collectivités » car elle peut recharger un véhicule en 15 minutes minimum et une demi-heure maximum. La jeune entreprise annonce vouloir lever 800 000 euros de fonds en equity (procédé sur quelques mois).

Erylon (Aix-en-Provence)

Robot industriel Clean-Kong (Crédit : Erylon)

Erylon développe le premier robot industriel de nettoyage de façades vitrées appelé « Clean-Kong ». Sachant que le nombre de bâtiments vitrés augmente de 20% chaque année, la start-up peut être optimiste. Clean-Kong a été conçu dans un souci écologique puisqu’il ne consomme que trois litres d’eau pure pour 100 m2, et dans un souci sociétal car il évite l’exposition au travail en hauteur des employés.

Maca (Aix-en-Provence)

Véhicule volant Carcopter développé par MACA (Crédit : Maca)

Après une participation au CES Las Vegas 2021, Maca revient à Viva Tech avec son véhicule volant à l’hydrogène. La start-up aixoise, qui développe son prototype depuis trois ans, avait prévu la sortie de son prototype (échelle 1/3 à 2,5 mètres) fin 2021 avec une levée de fonds de 300 000 euros qui est en cours. Viva Tech sera l’occasion pour Maca de présenter la machine en réalité virtuelle : « Avec leur portable, les gens pourront inspecter la machine » indique le cofondateur Thierry de Boisvilliers à Gomet’.